Белорусская гимнастка завоевала четыре медали на Гран-при в Израиле 1 28.11.2017, 23:09

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Юлия Евчик

Белорусская грация Юлия Евчик успешно выступила на соревнованиях по художественной гимнастике.

Белорусская грация Юлия Евчик завоевала четыре награды на заключительном в сезоне этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Эйлате, передает БелТА.

В индивидуальном многоборье Юлия заняла второе место с результатом по сумме четырех упражнений 70,700 балла. Опередить минчанку смогла лишь россиянка Юлия Бравикова, которая получила от судей 75,200 балла.

В отдельных упражнениях белоруска пополнила свою копилку еще тремя наградами. В выступлениях с лентой, булавами и обручем она заняла второе место, уступив лишь Бравиковой.

Композиция с булавами стала успешной и для еще одной белоруски Юлии Исаченко, которая заняла третье место. Также в международных соревнованиях юниорок в командном турнире бронзу завоевали белоруски Арина Сущинская и Яна Стрига.

В 2018 году Гран-при по художественной гимнастике пройдет в Москве (14-19 февраля), Киеве (14-19 марта), французском Тье (22-25 марта), испанской Марбелье (6-8 апреля), а также в израильском Холоне (16-17 мая).