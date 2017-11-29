КГБ: Задержанный украинский директор обвиняется в даче взятки 1 29.11.2017, 15:59

Александр Скиба взят под стражу.

КГБ Беларуси сообщил, что во время «получения взятки в размере 2800 долларов» от председателя правления «Завода утяжелителей», гражданина Украины Александра Скибы, задержан главный металлург Минского тракторного завода Андрей Карась.

В качестве посредника при передаче денег выступал сын Карася, передает «Радыё Свабода».

Как заявили в КГБ, также задокументировано факт получения взятки от представителей коммерческих структур в размере 1700 долларов начальником управления материально-технического снабжения Минского тракторного завода.

Всего выявлено более 20 фактов коррупционных злоупотреблений со стороны должностных лиц столичного предприятия на сумму более 40 тысяч долларов.

В отношении ряда сотрудников возбуждены уголовные дела по статье 430 ( «Получение взятки») Уголовного кодекса Беларуси.

В отношении Александра Скибы - по ч. 2 ст. 431 ( «Дача взятки») УК Беларуси. Все фигуранты коррупционных схем задержаны.

Дела переданы в Следственный комитет Беларуси.

17 ноября Комитет государственной безопасности рассказал о задержании в Минске другого гражданина Украины, журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко. Его обвиняют в «шпионаже» и создании «агентурной сети».

А в конце августа в Гомеле при загадочных обстоятельствах исчез украинский блогер Павел Гриб. Через два месяца стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.