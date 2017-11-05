Коллеги прыгнувшего в Неман водителя: Людей не хватает, работаем по шесть дней в неделю 6 5.11.2017, 14:10

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Водители гродненских автобусов рассказали о переработках и недосыпании.

Днем 4 ноября 57-летний Сергей, водитель городского автобуса, следовавшего по маршруту № 21, остановил его на Старом мосту в Гродно, открыл двери, вышел из кабины и внезапно прыгнул в Неман. Расстояние до воды в этом месте составляет 30−35 метров.

Мужчину удалось спасти: оперативно сработали спасатели, станция которых находится недалеко от места происшествия. В больницу скорой помощи водителя доставили в тяжелом состоянии — у него сломаны ребра.

Что послужило причиной такого поступка, еще предстоит выяснить. Коллеги Сергея — в недоумении: ничто не предвещало беды, пишет tut.by.

— Мы не понимаем, что случилось с Сергеем. Дня два назад он узнавал, как идет маршрут: раньше он работал на другом — на «гармошке», потом пересел на автобус поменьше, на котором вчера и был, — говорит один из водителей гродненского автобусного парка. — Никогда не замечал за ним ни агрессии, ни хамства. Тихий спокойный, почти неприметный мужичок. Бывает, стоим в курилке, подойдет, поздоровается, обязательно спросит у всех, как дела. Что могло сподвигнуть на такое, сами не знаем. Это могли быть какие-то семейные проблемы или какая-нибудь бабуля, которая на маршруте решила «вынести» мозг водителю. Правду знает только он.

Получить актуальную информацию о состоянии здоровья водителя в Гродненской БСМП не удалось, но известно, что вчера он пришел в сознание. Состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Коллеги водителя рассказали порталу «АвтоГродно», что Сергей в тот злополучный день должен был рано утром выехать работать на маршруте № 14. Он прошел необходимый перед рейсом медосмотр, однако на маршруте автобус не появился. Об этом диспетчеру сообщили горожане, ждавшие транспорт на одной из остановок.

— В связи со срывом маршрута водителя перевели на другой. Из диспетчерской он выходил на вид сильно заспанным, — говорят коллеги водителя. Предполагают, что водитель из-за предыдущей смены мог нормально не отдохнуть.

— Нужно проверять, во сколько он 3 ноября вернулся с работы. После того как мы заезжаем в техпарк и заканчиваем работу, еще около часа тратим на подготовку автобуса к следующему дню. Отметим, что водитель он образцовый. Именно его фотографию нужно было бы вешать на доску почета.

В связи с этим случаем гродненские водители автобусов рассказывают о том, что у них часто бывают переработки.

— Это у нас отдельная тема. Бывает, что работаем по 6 дней в неделю. Иногда получается так, что как только выходной, снова требуется выйти на маршрут. Все из-за нехватки людей.

Известно, что у Сергея двое взрослых детей. Водителем он работает около 30 лет.