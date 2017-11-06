Сегодня родился один из руководителей БНР Язэп Лесик 3 6.11.2017, 14:51

Язэп Лесик

Выдающийся деятель белорусского Возрождения был родным дядей Якуба Коласа.

Язэп (Иосиф) Лесик (1883-1940) родился 6 ноября в деревне Николаевщина Минского уезда (ныне это Столбцовский район).

Между прочим, он - родной дядя Якуба Коласа, хотя и моложе своего племянника на целый год.

Повзрослев на тех же, что и Колас, просторах урочища Николаевщина, Язэп сразу же пошел в науку, как тогда модно было говорить - в люди. Учился в Молодечненском учительской семинарии, Новгород-Северском городском училище. Работал преподавателем Бобруйской сельскохозяйственной школы, учителем в городке на Черниговщине. Там Лесика застали революционные события 1905 года, в ходе которых и определились дальнейшие направления его жизни, общественно- политической и научно-практической деятельности на благо белорусского народа.

За участие в революционных волнениях 1905-го он стал узником Новгород-Северской тюрьмы, в которой просидел почти три года. В 1907-м Язэпа привезли на суд в город Стародуб, однако через несколько дней он сбежал из местной тюрьмы. Четыре года Лесик скрывался у родных и знакомых, но, в конце концов, снова был схвачен полицией и приговорен к бессрочной поселения в Сибири.

В течение 1911-1917 годов Язэп Лесик отбывал ссылку в городах Киренск и Бодайбо Иркутской губернии. Там он познакомился с белорусским писателем Алесем Гаруном.

После Февральской революции 1917 года Лесик вернулся в Минск. Вступил в Белорусскую социалистическую Грамаду, стал вскоре одним из лидеров ее правого крыла. В течение мая-июля того же года редактировал газету "Вольная Беларусь", которая стала тогда настоящим рупором свободной белорусского мысли. В конце 1917г - начале 1918-го года участвовал в провозглашении и первых шагах Белорусской Народной Республики.

Вместе с группой сторонников создания БНР Лесик подписал телеграмму на имя кайзера Германии Вильгельма II, в которой от имени Рады Белорусской Народной Республики заявлялось о том, что будущее Беларуси они видят "только под покровительством германского государства". В результате в БСГ происходит раскол. В июне 1918 года было образовано коалиционное правительство БНР, в котором Лесик становится председателем Рады. Эту должность он занимал до середины 1920 года.

После советско0-польской войны в июле 1920 года Лесик заявил о признании Советской власти. Он полностью отходит от политической деятельности и отдает все силы и способности научной, культурно-просветительской и литературной работе. Переводит на родной белорусский язык Манифест Коммунистической партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, читает лекции в только что созданном Белорусском государственном университете, активно работает в Институте белорусского культуры (Инбелкульте).

В середине ноября 1926 года Язэп Лесик становится одним из инициаторов организации и проведения Академической конференции по реформе белорусского правописания и азбуки, на котором выступает с двумя основными докладами. Еще через три года в числе первых ему было присвоено звание действительного члена (академика) Белорусской академии наук.

Перу Лесика принадлежит ряд литературных работ, в том числе повестей и рассказов "Ня ўсе-ж разам, ягамосьці", "Гаронім у дарозе", "Апавяданне без назвы", сказка "Геркулес і селянін".

Писательский талант его первым заметил Максим Горецкий, который засвидетельствовал: "Этого славного писателя ждет славное будущее ". Но наиболее значительный след после себя Лесик оставил как языковед.

В течение 1921-1927 годов он опубликовал восемь научных языковедческих работ: "Белорусское правописание", "Школьная грамматика русского языка", "Синтаксис белорусского языка", "Грамматика белорусского языка. Фонетика", "Грамматика белорусского языка. Морфология", "Практическая грамматика белорусского языка", "Начальная грамматика русского языка". Отдельные из них переиздавались по несколько раз и по ним, без преувеличения, учились целые поколения белорусов.

За труд на ниве белорусского национального Возрождения Лёсик, как и многие другие белорусы в 20-е-30-е годы XX века, в конце концов и поплатился. Гонения на него начались еще в 1921 году - вскоре после того, как он признал советскую власть. Тогда, во время выхода в свет "Практической грамматики белорусского языка", газета "Звезда" (а выходила она, кстати, на русском языке) назвала учебник контрреволюционным.

Еще через три года - 28 декабря 1924-го - заместитель полномочного представителя ОГПУ по Белорусскому военному округу Иосиф Опанский направил на имя секретаря ЦК КП (б) Беларуси Александра Криницкого докладную записку. К числу четырех наиболее активных "нацдемов" и "попутчиков советской власти" заместитель полпреда ОГПУ отнес Янку Купалу, Якуба Коласа, Язепа Лесика и Змитрака Бядулю.

Тогда эти обвинения остались без реакции. Однако все это "напомнили" Иосифу Юрьевичу в 1930-м, когда его обвинили в нацдемовской деятельности и на пять лет выслали в Поволжье. Но и после ссылки, в 1936 году, академику не разрешили вернуться на Родину.

В 1938-м Лесика арестовали снова. Через два года его семья получила сообщение о том, что белорусский академик умер от туберкулеза в саратовской тюрьме № 2.