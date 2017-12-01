В Киеве будут курсировать польские трамваи и белорусские автобусы 3 1.12.2017, 23:28

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Из Польши и Беларуси в Киев доставили партию трамваев и автобусов.

Все трамваи – с низкими полами. 10 новых вагонов уже прошли техническое оформление, и специалисты КП «Киевпастранс» начали их испытывать на Борщаговской линии скоростного трамвая, передает toneto.net.

Еще два вагона доставят в столицу до конца текущей недели. Планируется, что в скором времени польские трамваи выйдут на маршруты.

В каких районах Киева они будут курсировать, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что автопарк «Киевпастранса» пополнился 18 новыми автобусами МАЗ – их уже доставили в Киев и вскоре выпустят на маршруты. Как сообщают в КГГА, эти автобусы отвечают всем современным стандартам: у них низкое расположение пола, автобусы приспособлены для обслуживания маломобильных групп населения, в них установлена система кондиционирования, Wi-Fi .

Экологическое состояние автобусов отвечает стандартам EURO-5, они оснащены двигателями от немецкой компании «Mersedes Benz» и автоматической коробкой передач ZF Германия. Всего в этом году город закупил 100 МАЗов за почти 529 млн грн, в ближайшие дни в столицу поступят еще два.

«Новыми автобусами будут усилены существующие маршруты №20, 55, 115, 45, 104, 53, 56, 102, это позволит уменьшить интервалы движения, увеличить пассажиропоток и облегчить передвижение пассажиров по городу», – рассказал руководитель «Киевпастранса» Дмитрий Левченко.