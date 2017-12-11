С какой карточкой выгоднее всего ехать на шопинг за границу 1 11.12.2017, 9:27

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Грядут праздники: Рождество, Новый год, а вместе с ними грандиозные скидки.

Скорее всего, вам захочется поехать за покупками куда-нибудь за границу. Портал tut.by выяснил, с какой карточкой удобнее будет отправиться на шопинг, как можно вернуть часть потраченного и на что следует обращать внимание при выборе «пластика».

В наше время сложно найти банк, в котором не будет карточек для расчетов за рубежом. Но их функции, статус и стоимость, как правило, отличаются. В таблице, представленной ниже, мы разместили базовую информацию о валютных карточках, потому что именно с ними можно избежать лишней конвертации денежных средств и сделать свои покупки максимально выгодными.

Обратите внимание, что почти во всех банках установлены лимиты на снятие наличных и на безналичный расчет. Однако чаще всего эти лимиты вы можете отрегулировать самостоятельно.

Для тех, кто планируют не выезжать, но совершать покупки в интернет-магазинах на зарубежных и белорусских сайтах, в пакет услуг большинства банков входит функция смс-оповещения, которая уведомляет о каждой операции по счету, и 3-D Secure — технология, основанная на дополнительной аутентификации держателя карточки с применением одноразового пароля. Она позволяет защитить владельца карты от несанкционированных списаний, тем самым делает процесс проведения платежей в интернете более безопасным.

Во многих банках есть дополнительные приятные плюсы в виде cash-back и проведения регулярных акций. Например, в Беларусбанке вы сможете получить cash-back в размере до 5% от покупки билетов на поезда БелЖД в рамках программы лояльности «Экспресс» и до 2% от каждой покупки (платежа) в рамках программы «Ваш бонус».

По карте МТБанка MasterCard PayPass PayOkay вы всегда будете рассчитываться за границей по самому выгодному курсу (в том числе, интернет-магазинах) и получите сash-back 1,5% от суммы каждой покупки.

Технобанк предлагает экспресс-оформление чеков Tax Free компании Global Blue. Бронирование отелей на интернет-портале Hotel Express. Начисление cash-back производится по операциям, совершенным за пределами Беларуси, включая покупки через интернет-магазины. Любые покупки — 1%, парки развлечений — 5%, оплата гостиниц — 3%, покупка авиабилетов — 3% от суммы покупки.

Максимальная сумма cash-back по счету в месяц составляет 100 белорусских рублей (или в валюте по курсу).