Могилевские активисты: Направив усилия по одному вектору, мы добьемся потрясающих результатов 1 11.12.2017, 11:07

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В Могилеве отпраздновали День прав человека.

10 декабря областной центр отпраздновал День прав человека в общественном центре «Кола», сообщает mspring.online.

Могилевские правозащитники отметили День прав человека совместным выступлением в общественном центре «Кола». Представители Белорусского Хельсинского комитета, Могилевского правозащитного центра, ПЦ «Весна», независимого профсоюза РЭП и центра по защите прав детей рассказали, чем жило правозащитное сообщество города в 2017 году.

Член правления БХК и директор МПЦ Владимир Кравченко рассказал про концепцию прав человека и то наследство, которое оставил после себя Советский Союз (на главном фото)

— Несколько лет назад я поинтересовался у прокурора, какую силу имеет Конституция Республики Беларусь. В ответ услышал – рекомендательный. К сожалению, первая проблема, с которой сталкиваются правозащитники – отсутствие понимания, что такое права человека. Как среди граждан, так и среди и чиновников, — обозначил проблему Кравченко.

Руководитель могилевского отделения ПЦ «Весна» Алексей Колчин рассказал про административное преследование активистов со стороны государства, политзаключенных и общественную приёмную центра.

Правозащитник Борис Бухель обратил внимание на зависимость судов от исполнительной власти и предупредил присутствующих о том, что в делах с политическим подтекстом оправдательного вердикта ждать не стоит:

— У нас есть пример политиков Олега Аксёнова, Владимира Шанцева, журналистов Владимира Лапцевича и Алины Скребуновой, активиста Станислава Павлинковича, когда суды открыто нарушали закон о нормативно правовых актах и принимали решение, выгодное белорусским властям. К сожалению, мы не можем говорить о независимости судов хотя бы потому, что каждого из судей даже районного суда назначает Лукашенко. Это означает полную зависимость от исполнительной власти, — заключил Бухель.

Его мысль поддержал модератор мероприятия и журналист mspring.online Александр Бураков:

— В 2017 году мы имели дело сразу с тремя административными решениями судов насчет журналистов. Корреспондента информационной кампании «БелаПАН» Владимира Лапцевича наказали штрафом в 1045 рублей за то, что он послал семь писемь в редакцию журнала белорусов Белостока «Нива». Алину Скребунову наказали двумя штрафами за сюжеты про приёмник для бездомных животных, «Драник-фест» и кафе «Шпаркий лось». Власти специально демонстрируют, что они привлекают к ответственности по неполитическим темам. Однако наказывают сугубо независимых журналистов, — рассказал Бураков.

Инспектор независимого профсоюза РЭП Александр Хамратов рассказал о важности коллективного договора с нанимателем и тарифной сетки, а также солидарности:

— В этот году нам удалось отстоять права женщины, которая потеряла руку на производстве и добиться для неё зарплаты за пять лет. Но для этого понадобилось её желание и старание. Мне кажется, что если бы правозащитники и те, кто им сочувствуют, направили свои усилия по одному вектору, нам удалось бы добиться потрясающих результатов, — сказал Хамратов.

О защите прав несовершеннолетних рассказала представитель центра по защите прав детей Наталья Шкадун:

— Я немного приучила районные власти изучать кодексы и законы, но работы все равно много. Одним из достижений считаю то, что нам удалось заставить могилевский роддом выделить отдельные комнаты для переодевания для рожениц. До этого все просто собирались в помещении, похожим на помещение «Кола» и переодевались при посторонних. Нужно не бояться биться за свои права. Это помогает жить.

Специальный гость Дня прав человека Андрей Полуда, координатор кампании против смертной казни в Беларуси презентовал сразу две новинки – комиксы против смертной казни и выставку «Каждый имеет право знать свои права»:

— Выставка имеет международный масштаб, до этого подобные стенды выставлялись в Украине и в Грузии. В Беларуси мы решили представить их в Могилеве, поскольку нам понравилась идея Недели прав человека. Она подготовлена совокупными усилиями сети Домов прав человека, ПЦ «Весна», украинской организации «МАРТ» и другими нашими друзьями, — рассказал Андрей Полуда. Про процесс создания выставки поведала сценарист и правозащитник Полина Степаненко. Экскурсию по стендам провели волонтеры правозащитного центра «Весна» Юрий Метельский и Сергей Тустов.