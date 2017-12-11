Путин приказал выводить российские войска из Сирии 22 11.12.2017, 13:15

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Правитель РФ прибыл на авиабазу Хмеймим.

Президент России Владимир Путин поручил начать вывод российской группировки войск из Сирии. Об этом стало известно во время его визита на сирийскую авиабазу Хмеймим, сообщает novayagazeta.ru.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил Путин, выступая перед военнослужащими авиабазы.

Как сообщает РИА «Новости», Путин прибыл на базу на военном УАЗе, на месте его встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.