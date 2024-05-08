AstraZeneca отзывает свою вакцину по всему миру 7 8.05.2024, 14:06

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Она может вызвать редкий, но опасный побочный эффект.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину Oxford-AstraZeneca от Covid-19 во всем мире — вскоре после того, как признала в судебных документах, что она может вызвать редкий, но опасный побочный эффект.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Вакцину будет отозвана во всем мире, пишет издание. В Европейском Союзе ее больше нельзя будет использовать — после того, как компания AstraZeneca добровольно отозвала свое маркетинговое разрешение.

Заявка на отзыв вакцины была подана еще 5 марта и вступила в силу во вторник, 7 мая 2024 года.

Подобные заявки будут поданы в ближайшие месяцы не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, которые одобрили вакцину, известную как Vaxzevria.

В то же время фармацевтический гигант AstraZeneca уверяет, что решение об изъятии вакцины с рынков является чисто коммерческим. Ведь вакцину Vaxzevria больше не производят и не поставляют: ее заменили обновленные и более безопасные вакцины, которые борются с новыми вариантами COVID-19.

Вакцина Oxford-AstraZeneca столкнулась с обвинениями в том, что может провоцировать развитие тромбоза с тромбоцитопенией (TTS) — состояние, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается, и образуются тромбы, что может привести к серьезным осложнениям.

30 апреля 2024 года стало известно, что компания AstraZeneca впервые признала в суде, что вакцина действительно может вызвать этот редкий, но гипотетически смертельный побочный эффект.

Это признание стало ключевым моментом в судебном процессе, в котором десятки семей требуют компенсации за ущерб, причиненный их близким из-за использования вакцины.

Юристы, представляющие истцов в британском суде, утверждают, что в некоторых случаях компенсация может составлять до 20 миллионов фунтов стерлингов. Общая сумма исков о возмещении ущерба оценивается примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.

AstraZeneca признала в суде, что ее вакцина может вызвать TTS, хотя это осложнение было известно уже давно. Ранее это состояние называлось вакцино-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопенией (ВИТТ).

В судебных материалах AstraZeneca отмечает, что причина, которая вызывает такую проблему после вакцинации, неизвестна.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении, вероятно спровоцированный вакциной, связывают с по крайней мере 81 смертью в Великобритании и сотнями случаев осложнений. Более 50 семей подали иск к AstraZeneca в Верховном суде Великобритании.

Впрочем, AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным делом или ее признанием того, что препарат может вызвать ТТС. В заявлении компании говорится: «Мы невероятно гордимся ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год использования было спасено более 6,5 млн жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз».