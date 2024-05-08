закрыть
8 мая 2024, среда, 15:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AstraZeneca отзывает свою вакцину по всему миру

7
  • 8.05.2024, 14:06
  • 3,736
AstraZeneca отзывает свою вакцину по всему миру

Она может вызвать редкий, но опасный побочный эффект.

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca отзывает свою вакцину Oxford-AstraZeneca от Covid-19 во всем мире — вскоре после того, как признала в судебных документах, что она может вызвать редкий, но опасный побочный эффект.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Вакцину будет отозвана во всем мире, пишет издание. В Европейском Союзе ее больше нельзя будет использовать — после того, как компания AstraZeneca добровольно отозвала свое маркетинговое разрешение.

Заявка на отзыв вакцины была подана еще 5 марта и вступила в силу во вторник, 7 мая 2024 года.

Подобные заявки будут поданы в ближайшие месяцы не только в ЕС, но и в Великобритании и других странах, которые одобрили вакцину, известную как Vaxzevria.

В то же время фармацевтический гигант AstraZeneca уверяет, что решение об изъятии вакцины с рынков является чисто коммерческим. Ведь вакцину Vaxzevria больше не производят и не поставляют: ее заменили обновленные и более безопасные вакцины, которые борются с новыми вариантами COVID-19.

Вакцина Oxford-AstraZeneca столкнулась с обвинениями в том, что может провоцировать развитие тромбоза с тромбоцитопенией (TTS) — состояние, при котором уровень тромбоцитов в крови снижается, и образуются тромбы, что может привести к серьезным осложнениям.

30 апреля 2024 года стало известно, что компания AstraZeneca впервые признала в суде, что вакцина действительно может вызвать этот редкий, но гипотетически смертельный побочный эффект.

Это признание стало ключевым моментом в судебном процессе, в котором десятки семей требуют компенсации за ущерб, причиненный их близким из-за использования вакцины.

Юристы, представляющие истцов в британском суде, утверждают, что в некоторых случаях компенсация может составлять до 20 миллионов фунтов стерлингов. Общая сумма исков о возмещении ущерба оценивается примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.

AstraZeneca признала в суде, что ее вакцина может вызвать TTS, хотя это осложнение было известно уже давно. Ранее это состояние называлось вакцино-индуцированной иммунной тромботической тромбоцитопенией (ВИТТ).

В судебных материалах AstraZeneca отмечает, что причина, которая вызывает такую проблему после вакцинации, неизвестна.

Тромбоз с синдромом тромбоцитопении, вероятно спровоцированный вакциной, связывают с по крайней мере 81 смертью в Великобритании и сотнями случаев осложнений. Более 50 семей подали иск к AstraZeneca в Верховном суде Великобритании.

Впрочем, AstraZeneca настаивает, что решение об отзыве вакцины не связано с судебным делом или ее признанием того, что препарат может вызвать ТТС. В заявлении компании говорится: «Мы невероятно гордимся ролью, которую Vaxzevria сыграла в прекращении глобальной пандемии. По независимым оценкам, только за первый год использования было спасено более 6,5 млн жизней, а по всему миру было поставлено более трех миллиардов доз».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко
Настоящую инаугурационную речь за Путина произнес Лукашенко Владимир Пастухов
Главная проблема Путина
Главная проблема Путина Владимир Фесенко
Шесть сценариев завершения войны для Путина
Шесть сценариев завершения войны для Путина Дмитрий Чернышев
Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип