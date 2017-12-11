Почему брестчане массово уезжают за границу 32 11.12.2017, 15:33

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С начала года из Брестской области на работу в Польшу выехало в 6 раз больше людей, чем год назад.

И это только по официальным каналам. Белорусы меняют географию трудоустройства, пишет пишет vb.by.

Не сумев найти работу с достойной оплатой на родине, они все чаще ищут ее не на востоке, а на западе. За последние два-три года число фирм и кадровых агентств, имеющих лицензию МВД на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством в Польше, выросло в несколько раз. Сейчас в этом списке - более 50 юрлиц и ИП, работающих по всей Беларуси. Только при их посредничестве и только за 9 месяцев этого года в Польшу на работу выехало более 2100 человек. Большинство - из Брестской и Гродненской областей.

Опыт работы не требуется

Интернет пестрит объявлениями о вакансиях в Польше. Чаще всего требуются рабочие строительных специальностей и разнорабочие. Нужны люди на конвейер на заводы по производству бытовой техники и электроники (LG, HYUNDAI и др.), на предприятие по изготовлению соков, на птицефабрики, в службу экспресс-доставки, на мясокомбинаты, на завод CERSANIT и прочая, и прочая. Кладовщики, грузчики, уборщики помещений... Соседняя страна предлагает сотни вакансий с пометкой «опыт работы не требуется»... И брестчане едут. В Польше есть возможность зарабатывать $500 даже тому, кто квалификации не имеет вообще.

«Самая низкооплачиваемая вакансия, которая есть сегодня в нашей базе данных, подразумевает зарплату от 400 долларов в месяц, - говорит Денис, директор одного из кадровых агентств в Бресте. - Там, где интенсивность труда выше и график работы более плотный, заработок исчисляется 500-600 долларами. Наличие некоторой квалификации позволяет зарабатывать от 750 долларов и выше».

По информации МВД Республики Беларусь, численность трудящихся-мигрантов, выехавших из страны для работы на основе подписанных договоров и контрактов, за январь-сентябрь 2017 года составила 8187 человек. Для сравнения: за весь прошлый год на работу за границу выезжали 7403 человека, за 2015 год - 6328.

За период с 1 января по 30 сентября 2017 г. по трудовым договорам из Беларуси за границу выехали:

- в Россию - 4864 человека;

- в Польшу - 2102;

- в США - 465;

- в Германию - 177 человек.

Не манна небесная

Как правило, кадровые агентства при трудоустройстве в Польше предлагают бесплатное жилье и оплату труда «европейского уровня». В действительности проблему с жильем каждый работодатель решает по-разному. «Кто-то даст более высокую зарплату, но будет высчитывать из нее расходы на проживание. Кто-то поставит зарплату меньше, но выдает иностранным работникам проездные билеты, организует бесплатные обеды и предоставляет жилье с оплаченными коммунальными услугами. Большинство нанимателей заинтересовано в том, чтобы предоставлять иностранным рабочим расширенный социальный пакет. Тогда они меньше отвлекаются и больше работают. Но бывает по-всякому», - поясняет Денис.

Оплата труда «европейского уровня» тоже не означает, что 500 долларов уборщик помещений или рабочий на конвейере будет получать за красивые глаза. В составляющей заработной платы едва ли не решающую роль играет график работы. Если он подразумевает 8-часовой рабочий день при пятидневной рабочей неделе, на высокие доходы рассчитывать не стоит: неквалифицированный труд оплачивается по часам. Чаще всего работодатель предлагает другой график: 6 дней в неделю по 10-12 часов. Изредка попадаются предложения типа «работа по 8-16 часов по желанию работника». И белорусы соглашаются, потому что верят: отработав полгода по 12-16 часов в день, они смогут скопить энную сумму, которую в Беларуси им не заработать.

В грузчики с тремя дипломами

По информации управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома, с начала этого года через фирмы-лицензиаты, работающие в Брестской области, зарегистрировано 926 договоров на трудоустройство в Польше. Для сравнения: за весь прошлый год таких договоров было заключено всего 147. Поток трудовых мигрантов в соседнюю страну растет как снежный ком.

«Обычно в первый раз на работу едет один человек, - рассказывает Денис. - Если все хорошо, через несколько месяцев он приводит с собой членов семьи и родственников. Среди наших клиентов немало семейных пар. В основном это люди, у кого уже взрослые дети. Если семьи остаются дома, люди стараются приезжать в Брест на выходные. Но это возможно только в том случае, если человек работает недалеко от границы. Большинство же вакансий - за Варшавой, а оттуда особо не наездишься».

В разнорабочие в Польшу устраиваются не только люди без высокой квалификации. В одном из агентств журналист стала невольной свидетельницей сцены: оформлять документы пришел молодой человек с тремя вузовскими дипломами. Полгода он обивал пороги разных организаций в Бресте, но найти работу ни по одной из специальностей так и не смог. От безысходности решил податься в грузчики. Здесь ему предложили вакансию за 350 рублей. В Польше - 700 долларов при 10-часовом рабочем дне. Выбор ему показался очевидным...