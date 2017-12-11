закрыть
11 декабря 2017, понедельник, 19:45
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активисты «Европейской Беларуси» провели пикет «Права не дают, права берут!»

1
  • 11.12.2017, 15:40
  • 1,428

Максим Винярский и Леонид Кулаков напомнили минчанам об их правах.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и Леонид Кулаков провели пикет по случаю Всемирного дня прав человека:

«Права не дают, права берут!» Пикет по случаю Всемирного дня прав человека (отмечается 10 декабря - в день принятия Всеобщей декларации прав человека) прошел возле Свято-Петропавловского собора на улице Немига в Минске. Несколько сотен экземпляров газеты «Народная воля» со спецвыпуском «За наши и ваши права» были бесплатно розданы жителям столицы.

Спецвыпуск был посвящен наиболее актуальным вопросам, которые волнуют граждан Беларуси в этом году: проблемы безработицы и социальной незащищенности, принудительного труда, декрета о «тунеядцах», теме политических заключенных», - сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.


Интервью

Юрий Хащеватский: Что скрыто за фасадом VIP-клиники Лукашенко?
Юрий Хащеватский: Что скрыто за фасадом VIP-клиники Лукашенко?
Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры
Андрей Шарендо: В 2018 году мы можем избавиться от позорной диктатуры
Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси
Александр Хара: В Украине не хватает правдивой информации о ситуации в Беларуси
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство
Николай Статкевич: Сейчас в оппозиции - подавляющее большинство