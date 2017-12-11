Владельцы агроусадьбы на Нарочи: Власть вставляет палки в колеса 12 11.12.2017, 16:05

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Чиновники хотят продать с аукциона половину земли, на которой расположен туристический объект.

«Вместо того чтобы создавать условия для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни, местная власть вставляет палки в колеса тем, кто пытается это делать», — с такой проблемой в редакцию оnliner.by обратились владельцы агроусадьбы «Спортхаус» на берегу Нарочи. Чиновники Мядельского райисполкома собираются выставить на аукцион половину земли, на которой расположен туристический объект. Владельцы усадьбы видят в этом угрозу для дальнейшего существования всего проекта. В районной землеустроительной службе, в свою очередь, считают, что опасения эти сильно преувеличены, а необходимость аукциона продиктована государственными интересами: вырученные с продажи деньги пойдут на развитие деревни.

Усадьба «Спортхаус» в деревне Гатовичи расположена на двух участках. Один из них, где стоят хозяйский и гостевой дома, а также другие постройки, находится в пожизненно наследуемом владении. Примыкающий к нему участок площадью 23,5 сотки в 2002 году был выделен семье во временное пользование для выращивания сельхозкультур. Сейчас там растут яблони и груши, виноград, ежевика, то есть земля используется строго по назначению. Этот второй участок местные власти и хотят выставить на аукцион. Подробностями конфликта с чиновниками поделилась дочь владельца усадьбы Вера Пимченко:

«В отличие от большинства агроусадьб, «Спортхаус» неохотно принимает гостей, желающих просто полежать в гамаке. Эта агроусадьба ориентирована на гостей, любящих активный отдых. Здесь занимаются такими экзотическими для наших широт видами спорта, как кайтинг и виндсерфинг. Усадьба работает с 2002 года, и благодаря ей многие из наших соотечественников стали с этими видами спорта «на ты». Гости из-за рубежа, особенно из России, также нередко бывали в «Спортхаусе».

Однако уже в конце декабря 2017 года заканчивается договор временного пользования одним из двух участков, на котором расположен «Спортхаус». Местная власть уже отказала моему отцу в предоставлении возможности выкупить данный участок по кадастровой стоимости либо продлить заканчивающийся договор. Исполком прислал отказ, в котором говорится, что участок будет сформирован для продажи с аукциона. Это означает, что территория «Спортхауса» с 2018 года станет в 2 раза меньше и, соответственно, встает вопрос о возможности существования этой агроусадьбы в принципе, ведь, в отличие от гостиниц и больших туристических комплексов, владельцы сами живут на ее территории. Для комфортного размещения гостей на территории будет просто недостаточно места.

Таким образом, единовременную выгоду для местного бюджета при продаже этого участка с аукциона чиновники ставят выше интересов развития туризма и спорта в стране, не говоря уже про интересы граждан. Конечно, всегда остается возможность выкупить участок через аукцион, но в таком случае все деревья, виноградник и прочие многолетники придется сначала уничтожить. Да и при начальной стоимости, измеряемой десятками тысяч долларов США, вряд ли это реальная возможность для пенсионера».

Красным цветом на фото ниже выделен участок, который планируют забрать и выставить на аукцион. По словам Веры, если это произойдет, исчезнут не только сад, но и возможность заезда для машин на территорию усадьбы. Существует альтернативная дорога со стороны леса, однако зимой она становится практически непригодна для движения машин.

«Понимая, что мы как никто заинтересованы в покупке этого участка, местные власти могут сформировать какую угодно начальную стоимость, тем самым вынуждая нас заплатить круглую сумму. Несмотря на то, что этот участок с неудобной планировкой, не имеет выхода к воде и ни для кого, кроме нас, реальной ценности не представляет», — считает Вера.

Адвокат Наталья Волкова, которая сейчас занимается этим делом, полагает, что владельцы усадьбы имеют законное право выкупить участок без аукциона:

«Все эти годы люди использовали участок по целевому назначению. Никаких нарушений с их стороны не было. Сегодня у них есть право приобрести землю в частную собственность по кадастровой стоимости, однако административный ресурс лишает их этой возможности».

Ситуацию прокомментировал начальник землеустроительной службы Мядельского райисполкома Александр Чернявский:

«Этот участок был предоставлен владельцам агроусадьбы в 2002 году для выращивания сельхозкультур. В 2007 году договор временного пользования землей был продлен на 10 лет и истекает в этом месяце. Понимая ценность этих 23 соток (а расположены они в очень привлекательном месте, практически у берега Нарочи и рядом с удобным подъездом), исполком принял решение выставить участок на аукцион для продажи в частную собственность. С 2013 года по этому вопросу ведется переписка с владельцем усадьбы. Дело даже рассматривалось в суде, который оставил в силе решение исполкома.

Сегодня мы предлагаем людям компромисс — можем оставить им 6 соток и тем самым сохранить заезд на участок и возможность парковки машины.

Продать землю по кадастровой стоимости (ориентировочно 1,5 тысячи долларов) нецелесообразно с точки зрения государственных интересов. Рыночная цена в разы, в десятки раз выше. Четыре года назад похожий участок у берега Нарочи был куплен на аукционе за $150 000. Эти деньги идут не кому-то в карман, а в бюджет, т. е. на развитие района. Благодаря поступлениям от аукционов в Гатовичах появился газ, на улице Центральной положили асфальт».