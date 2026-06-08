Эстонцев призвали проявить креативность и дать названия 20 амебам 8.06.2026, 14:33

иллюстративное фото

Внешний вид и образ жизни амеб меняются на разных этапах развития.

Эстонские ученые попросили жителей страны проявить креативность и придумать названия для 20 амеб.

Речь идет о так называемых слизевиках — необычных организмах, которые не относятся ни к растениям, ни к животным, ни к грибам. Из-за их сложного жизненного цикла и строения они выделены в отдельное царство амеб, пишет «Европульс».

Внешний вид и образ жизни этих амеб меняются на разных этапах развития. Сначала слизевики существуют в виде крошечных существ в почве или на растительных остатках. При благоприятных условиях они объединяются и разрастаются в большую подвижную слизистую массу.

Почему слизевики важны? Дело в том, что эти необычные амебы питаются клетками водорослей, спорами грибов и бактериями. Чаще всего их можно встретить на гниющей древесине, пнях, опавших листьях и в других влажных местах. Деятельность слизевиков помогает органическим веществам разлагаться и тем самым играет важную роль в поддержании баланса лесной экосистемы.

В коллекции Эстонского университета естественных наук хранится более 1200 экземпляров слизевиков. Первые образцы начали собирать балтийские немцы еще в середине XIX века.

Чтобы отметить важный вклад этих амеб в поддержание экологических систем лесов страны, ученые решили дать эстонские «имена» хотя бы двадцати из них. Пока они есть только у трех слизевиков, а остальные имеют лишь латинские названия.

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