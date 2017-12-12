Независимый журналист: Призываю белорусов сопротивляться – это даст результат 12.12.2017, 15:57

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Журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова

Фото: belstat.eu

Журналисты из Бреста провели своеобразный «эксперимент» над властями.

Брестские журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова прошли все судебные инстанции в Беларуси, пытаясь обжаловать действия милиции. Верховный суд Беларуси отклонил жалобы независимых журналистов, как и все судебные инстанции ранее, сообщает «Белсат».

18 марта журналистов жестоко задержали в Кобрине после освещения акции нетунеядцев. Их избили, забрали технику и составили два протокола: за «нарушение законодательства о СМИ» и «неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Журналисты заявляют, что милиционеры угрожали им расстрелом.

13 апреля суд Кобринского района приговорил журналистов к штрафу размером почти в Br 2000.

После этого журналисты прошли все судебные инстанции Беларуси, но нигде не смогли добиться справедливости.

«Это был своеобразный эксперимент, чтобы показать, что в Беларуси нет таких структур как суды и прокуратура. Мы написали жалобы куда только было возможно – на все уровни милиции, следственного комитета, прокуратуры, и везде мы получали отписки, нашими жалобами играли в горячую картошку. Прошли все уровни судов – суд Кобринского района, Брестский областной суд, председателя Брестского областного суда, верховный суд. И хотя мы не добились правды, призываю белорусов массово писать жалобы, если ваши права нарушены, рано или поздно это даст результат», – рассказал Александр Левчук Белсату.

Тем временем Александр Левчук и Милана Харитонова собираются защищать свои права за границами Беларуси и готовить жалобы в Комитет по правам человека ООН.