Минобразования издало учебник с перепутанными гербами Гомеля и Гродно 15.12.2017, 15:12

Учебник для четвертого класса был напечатан еще в 2014 году.

В редакцию newgrodno.by прислала фото читательница Елена, которая была крайне удивлена заданием по математике.

«Листая учебник по математике 4 класса, обратила внимание на гербы Гомеля и Гродно: они были перепутаны между собой», - шокирована Елена. У читательницы возник вопрос: как Министерство образования Беларуси допустило в печать учебник, перепутав гербы двух из шести областных центров страны?

Учебное пособие для 4 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения (часть 1) напечатано в 2014 году Национальным институтом образования общим тиражом 49000 экземпляров. И было допущено в печать Министерством образования Беларуси.