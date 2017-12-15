К 1000-летию в Брест хотят вернуть оригинал Брестской библии 15.12.2017, 23:00

Фото: virtualbrest.by

Уже ведутся переговоры с частными коллекционерами.

– В мире сейчас насчитывается около 70 экземпляров в той или иной степени сохранности. Ведем переговоры с частными коллекционерами, чтобы общественный фонд, созданный к тысячелетию города, выступил заказчиком или спонсором этого уникального события. Надеюсь, у нас получится вернуть Библию в аутентичном состоянии, - сказал «мэр» Александр Рогачук.

Памятный знак установлен в центральной части города рядом с областной библиотекой. Его высота – 180 сантиметров, передает БелТА.

Бронзовое основание напоминает раскрытую книгу, на одной странице которой можно увидеть оттиск «Брэсцкая біблія. 1563», на другой – гравюру. Камень для постамента привезен из Карелии.

В архитектурном объекте скрыт Wi-Fi. У памятника обладатели мобильных устройств могут подключиться к точке «Brestbibel» и попасть на локальный сайт с информацией о Брестской библии на русском, белорусском, украинском, польском, английском и китайском языках. Читателям доступны исторические факты о книге, фотографии и ее различные издания.