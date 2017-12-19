Владимир Некляев: Площадь-2010 - это победа 7 19.12.2017, 21:13

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Свободный дух народа непокоренно витает над Площадью.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев поделился воспоминаниями о самой массовой акции протеста в Беларуси за последние годы.

«19 декабря - годовщина Площади-2010.

Кто только ни пытался унизить ее! Разнести ее перьями, как спецназовцы семь лет назад били дубинками! Почему? Потому что в тот день, как ни в один другой в новейшей белорусской истории, проявился свободный дух народа. И он непокоренно над Площадью витает. Поэтому Площадь-2010 - это не поражение. Площадь-2010 - это победа. Это тысячи и тысячи свободных людей, достойных сыновей и дочерей твоих, Отечество! Тех, за кем наше будущее...

Жыве Беларусь!», - написал на своей странице в «Фейсбуке» Владимир Некляев.

Напомним, 19 декабря 2010 года в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков десятки тысяч человек вышли на демонстрацию против фальсификаций итогов голосования. Она стала самой массовой акцией протеста в Беларуси за последние годы.