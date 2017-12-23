В Польше построили один из самых больших энергоблоков в мире 10 23.12.2017, 14:37

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ФОто: PAP/Wojciech Pacewicz

На электростанции Козенице отдан в эксплуатацию новый энергоблок, мощность которого превышает 1000 МВт.

Энергоблок В11 (таково его короткое название) является одним из самых больших в мире, его мощность превышает 1000 МВт. Новый объект обеспечит энергоснабжение каждого 10-го дома в Польше, передает Польское радио.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что новый объект соответствует экологическим требованиям:

«Для окружающей среды это хорошая инвестиция. Уголь привозят из расположенной неподалеку шахты «Богданка», что означает относительно низкие расходы на транспортировку. Это показывает, что мы заботимся об окружающей среде и о том, чтобы выбросы углекислого газа были как можно более низкими».

Создание нового энергоблока началось в 2012 году. Стоимость инвестиции составила почти 6,5 млрд злотых (1,5 млрд евро).