Диетолог назвала вина, которые приносят пользу для здоровья 2 2.06.2024, 17:53

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От улучшения состояния кожи до укрепления здоровья сердца.

Врач-диетолог рассказала о том, какие вина полезнее всего пить в умеренных количествах. Она выделила те, которые обладают наибольшим количеством антиоксидантов.

Так, Синтия Сасс (Cynthia Sass) в медицинской статье для Health.com утверждает, что органические красные вина, особенно Пино Нуар, являются одними из самых здоровых. Пино Нуар хвалят за высокое содержание антиоксидантов и низкий уровень сахара, что делает его полезным для кожи и общего здоровья при умеренном употреблении.

Исследования показывают, что ежедневный бокал органического красного вина может улучшить эластичность кожи и уменьшить количество морщин благодаря своим антиоксидантным свойствам. Красные вина, особенно богатые ресвератролом, такие как Пино Нуар, также полезны для здоровья сердца. Эти вина могут снизить уровень плохого холестерина и повысить уровень хорошего холестерина, потенциально увеличивая продолжительность жизни и снижая риск развития рака толстой кишки и простаты.

Оранжевое вино считается вторым по полезности после красных вин. Процесс производства этого вина, предполагающий длительный контакт с кожей, позволяет сохранить в нем высокий уровень антиоксидантов и полифенолов, подобно красному вину. Исследования показывают, что оранжевое вино оказывает существенную пользу для здоровья сердца, причем уровень антиоксидантов в нем значительно выше, чем в белых винах.

Розовое вино, еще один популярный выбор, содержит больше антиоксидантов, чем белое вино, из-за ограниченного контакта с кожей во время производства, хотя и меньше, чем красные или оранжевые вина. Сухие белые вина, хотя и содержат меньше антиоксидантов, все же считаются более полезными, чем многие другие алкогольные напитки, благодаря меньшему содержанию сахара.

Сасс подчеркивает, что важно выбирать органические вина, поскольку они лучше для окружающей среды и в них меньше остатков пестицидов, хотя все их полезные свойства требуют дальнейших исследований.