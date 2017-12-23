Как белорусам ухаживать за елкой 23.12.2017, 20:40

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Несколько правил, чтобы не навредить карману и окружающей среде.

Сегодня в Минске открылись ёлочные базары. Тысячи зеленых деревьев станут в домах белорусов главным украшением на следующие несколько недель, передает «Белсат».

Журналисты направились в пункт продажи, чтобы узнать об ассортименте, ценах и спросе. Но в начале спросим совета у специалистов, не очень ли мы вредим среде, приобретая живую елочку на Новый год?

Искусственная, живая или ёлка в горшке?

Если решили покупать живую рождественскую ёлку, то сделайте это в специальных пунктах. Сюда деревца приезжают из специальных питомников, их не вырубают в лесу и специально рассчитывают на спрос на ёлки на Рождество. Выбирайте маленькую, лучше всего, деревце до 3-х лет, около одного метра в высоту и белорусского происхождения. Таким образом вред для окрестностей будет наименьший.

Более экономичной и даже более экологической окажется… искусственная ёлка. Но только в том случае, если вы планируете использовать её много лет.

«Если за ней хорошо ухаживать, такое дерево может оказаться вечным. Это покроет все расходы ресурсов на её изготовление, – объясняет Наталья Блыщик, сотрудница Центра экологических решений в Минске. – Но помните, что пластиковые елочки не перерабатываются, и в результате они оказываются на свалке, где пролежат века. Поэтому если не планируете пользоваться пластиковым деревом много лет, выберите другой вариант».

Среди производителей можно найти предложения ёлок в горшках. Кажется это наиболее экологический вариант, так как потом такую ​​елочку можно высадить на даче или в лесу или оставить жить дома. Но это только на первый взгляд.

«Спорный вариант, так как на их выращивание используется очень много воды. А ухаживать за ней правильно, чтобы она не погибла в теплой квартире или потом после пересадки не каждому под силу», – говорит Наталья Блыщик.

Такое же мнение высказала и Галина, продавец на ёлочных базарах в Первомайском районе Минска. Она четыре года торгует ёлками на Рождество, и уверена, что живая обычная белорусская ель из питомника – самый лучший вариант на Новый год.

Галина торгует ёлками на Рождество четыре года. Сначала она нанялась по объявлению, а сейчас её приглашают ежегодно.

«В горшках елей у нас никогда не было. Обычно, это деревья из-за заграницы, они едут издалека, или производятся где-то в парниках. Сомневаюсь, что она потом долго проживет в грунте или в квартире», – говорит Галина.

Греемся чаем и мыслями, что вечером будем дома

В 11 утра на ёлочных базарах на Логойском тракте прохожие присматриваются к ёлкам и ценам.

Продавцы говорят, что за первые несколько часов работы продано только два деревца. Но это только первый день. Обычно спрос на ёлки – большой, точки торговли работают с 8 утра до 9-ти вечера.

«Только напишите, пожалуйста, что мы здесь не применяем алкоголь ради согрева. А то написали однажды в одной газете, что продавцы пьяные стоят. Если бы мы грелись алкоголем, то не устояли бы с утра до вечера. Мы греемся чаем, тепло одеваемся и думаем о том, что вечером будем дома», – говорит Галина.

Свежие ёлки привозят каждый день. Самые популярные у белорусов – ели до 1,5 метров. Цены начинаются от 15 рублей за деревце высотой 1 метр, 23 рубля – 1,5 метра, 2 метра – 30 рублей.

Как ухаживать за ёлкой?

«Не пожалейте, возьмите ведро, смотря по размерам ёлки, прикрепите к нему крестовину из деревянных досок для устойчивости. Наберите в ведро песка, вставьте ёлку и поливайте водой с одной таблеткой аспирина на литр. И раз в неделю примерно подливать воды, будет стоять до марта», – советует Галина.

Если соберётесь выбрасывать свое рождественское дерево, можно также позаботиться об экологичности. Во-первых, лучше порезать деревце, чтобы оно не занимало на свалке много места. Во-вторых, если есть возможность, можно использовать древесину в печи или вывезти в местный зоопарк – на корм животным.

Еловые лапы пользуются спросом пока больше, чем сами деревья

Вариант для тех, кто не хочет покупать целое дерево или его дома негде поставить. Еловые лапы также продаются на ёлочном базаре. Из них можно составить декорации, сплести венок, повесить на стену или на дверь.

Оглянитесь вокруг. Возможно, вам и не нужно покупать ёлку – она ​​у вас уже есть, во дворе вашего дома. Позовите соседей, возьмите чая и украсьте вместе настоящее дерево.

Из цветной бумаги, из шишек, журналов, конфет, ниток, фотографий – в сети много мастер-классов и предложений, как использовать вашу фантазию и украсить комнату или праздничный стол.

Необязательно покупать ёлку и игрушки для нее. Можно даже… просто нарисовать её!

И не только ёлки. Как сделать свой праздник более дешевым и экологичным

Чтобы не страдала совесть от вида бесчисленных пакетов мусора после празднования, можно эти страдания опередить. Например, для обертки подарков выбирайте обычную цветную бумагу, а не ламинированную и блестящую. Золотая и серебряная фольга разрушается в окружающей среде более 100 лет.

Вместо пряников и конфет в упаковке, сделайте маленькие сладости сами! А вместо пластиковых одноразовых игрушек выберите стеклянные, которые прослужат много лет. Можно сделать украшения для ёлки своими руками, связать или склеить из бумаги. Или еще, для разнообразия, поменяться игрушками с родными и друзьями.

«От чего вообще нужно отказаться – мелкие пластиковые или фольгираванные блестки, которые некоторые любят рассыпать вокруг. Лучше вспомнить бумажные хлопушки. А также следите за праздничным столом, чтобы не пришлось потом выбрасывать еду», – посоветовала сотрудница Центра экологических решений Наталья Блыщик.