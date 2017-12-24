Владимир Непомнящих - герой акций протеста из Гомеля 1 24.12.2017, 15:38

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Владимир Непомнящих

В течение года активист из Гомеля показал себя наиболее ярким и активным участником акций протестов.

Ассамблея НГО признала гомельского активиста Владимира Непомнящих одним из гражданских чемпионов в номинации «региональное событие», сообщает gomelspring.org.

Правозащитник Леонид Судаленко, ведущий его дела подсчитал, как государство оценило активность чемпиона в уходящем году. Оказалось, за участие в протестных акциях в течение года бывший офицер милиции отбыл за решеткой 18 суток арестов и был вынужден уплатить 130 базовых величин (2 990 руб.) штрафов.

Вспоминая региональные события уходящего года, правозащитник отметил, что Владимир Непомнящих являлся в Гомеле одним из заявителей мирной акции протеста, прошедшей 19 февраля. В связи с отказом горисполкома в выдаче официального разрешения на уличное шествие и митинг он не отказался от борьбы и обратился в Комитет ООН по правам человека о нарушении права на мирное собрание и выражения своего мнения.

«Вне всяких сомнений, в течение года Владимир показал себя наиболее ярким и активным участником акций протестов, причем не только в Гомеле. За участие в «марше нетунеядцев» в Рогачеве он отсидел трое суток, за столичные марши протестов он поплатился максимальными штрафными санкциями. Власть не простила ему даже акции поддержки независимой журналистки Ларисы Щиряковой в суде Гомельского района, отправил за решетку на 5 суток», - вспомнил события года Леонид Судаленко,

Признанный властью адвокатом тунеядцев юрист вспоминает, как после успешного февральского «марша нетунеядцев» 19 февраля в Гомеле власть попыталась не допустить повторения столь массовой акции в День Воли 25 марта, по этой причине накануне все активные участники были отправлены за решетку. Не смог избежать такой участи и Владимир - 16 марта суд Железнодорожного района Гомеля отправил его в изолятор временного содержания на 10 суток ареста.

Потом, в течение года признанный чемпион принимал участие в различных протестных акциях не только в Гомеле, но и в столице, за что систематически преследовался административными санкциями. Сотрудники ОМОНа караулили и задерживали возле подъезда, чтобы не допустить его участия в протестных акциях в Минске, обвиняя в так знакомых всем активистам статьях по «хулиганке» и «неподчинении милиции».

По итогу года Владимир Непомнящих подал жалобу в Комитет ООН по правам человека, где перечислил все случаи преследования государством за участие в протестных акциях.