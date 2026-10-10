Поезд Минск-Анапа из-за ударов дронов меняет маршрут 2 10.10.2026, 13:29

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Повреждена железная дорога на участке Брянск-Унеча-Гомель.

В Брянской области России из-за ударов дронов нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. Поэтому поезд Минск-Анапа направят в обход, сообщил 10 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

По словам губернатора, был атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе, повреждены рельсы. Видимо, речь про «Голубой мост» через Десну на 34−35 километрах линии Брянск-Гомель, пишет «Зеркало».

«Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. <…> Поезд Минск-Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно», — сообщил Ковальчук.

Напомним, российская железнодорожная инфраструктура на приграничной с Беларусью Брянщине находится под ударами дронов. Так, сообщалось, что 29 сентября был атакован перегон Тросна — Ржаница. В тот же день БелЖД сообщила, что «по техническим причинам» в маршрут и расписание движения поезда № 301 Адлер — Минск вносятся изменения.

До этого под удар попала станция Унеча, через которую в Беларусь следуют поезда из курортных Анапы и Адлера — БелЖД уже информировала 28 сентября о перенаправлении состава из Анапы. А 9 октября — из Адлера.

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