Поезд Минск-Анапа из-за ударов дронов меняет маршрут

Поезд Минск-Анапа из-за ударов дронов меняет маршрут2
- 10.10.2026, 13:29
- 1,052
Повреждена железная дорога на участке Брянск-Унеча-Гомель.
В Брянской области России из-за ударов дронов нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. Поэтому поезд Минск-Анапа направят в обход, сообщил 10 октября губернатор Брянской области Егор Ковальчук.
По словам губернатора, был атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе, повреждены рельсы. Видимо, речь про «Голубой мост» через Десну на 34−35 километрах линии Брянск-Гомель, пишет «Зеркало».
«Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель. <…> Поезд Минск-Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно», — сообщил Ковальчук.
Напомним, российская железнодорожная инфраструктура на приграничной с Беларусью Брянщине находится под ударами дронов. Так, сообщалось, что 29 сентября был атакован перегон Тросна — Ржаница. В тот же день БелЖД сообщила, что «по техническим причинам» в маршрут и расписание движения поезда № 301 Адлер — Минск вносятся изменения.
До этого под удар попала станция Унеча, через которую в Беларусь следуют поезда из курортных Анапы и Адлера — БелЖД уже информировала 28 сентября о перенаправлении состава из Анапы. А 9 октября — из Адлера.