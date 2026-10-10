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Пилот истребителя Су-27 авиабомбами GBU нанес мощный удар по позициям российских оккупантов

  • 10.10.2026, 13:41
  • 1,344
Пилот истребителя Су-27 авиабомбами GBU нанес мощный удар по позициям российских оккупантов
Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ

Кадры боевых действий украинской авиации обнародовали в соцсетях.

Пилот истребителя Су-27 Военно-воздушных сил Украины нанес мощный авиаудар по позициям российских оккупантов, где находились живые силы противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения вражеских позиций украинский летчик применил авиабомбы GBU.

В результате точных попаданий позиции рашистов были уничтожены. Информация о потерях личного состава противника уточняется.

Кадры боевых действий украинской авиации обнародовали в соцсетях.

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