В НАТО сделали заявление о своей новой «теории победы» и Калининграде
- 10.10.2026, 13:14
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Доктрина предполагает быстрый разгром врага в случае агрессии.
НАТО не планируют блокировать Калининград, принадлежащий России.
Такое заявление в интервью газете La Repubblica сделал Джузеппе Каво Драгоне, занимающий высокий пост в Альянсе.
По словам Драгоне, на восточном фланге НАТО на данный момент ситуация контролируемая. Он напомнил про гибридные атаки РФ на европейские страны и про ядерную риторику Кремля. Он отверг обвинения Москвы в том, что Североатлантический альянс якобы хочет блокировать Калининград.
«НАТО не разрабатывает блокаду Калининграда. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии. Это делается для того, чтобы запугать и внести раскол (в Альянс – прим. ред.)», – подчеркнул Драгоне.
Драгоне отметил, что НАТО – это оборонная организация, которая не планирует ни на кого нападать. Но Альянс «сильнее любого противника».
12 октября 2026 года Верховный Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в Польше представит новую «теорию победы», разработанную Альянсом.
Драгоне говорит, что новая доктрина предполагает быстрый разгром врага в случае агрессии, что должно стать сдерживающим фактором. Противник должен быть убежден в обреченности на провал агрессии против стран НАТО.