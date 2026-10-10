В НАТО сделали заявление о своей новой «теории победы» и Калининграде 10.10.2026, 13:14

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Доктрина предполагает быстрый разгром врага в случае агрессии.

НАТО не планируют блокировать Калининград, принадлежащий России.

Такое заявление в интервью газете La Repubblica сделал Джузеппе Каво Драгоне, занимающий высокий пост в Альянсе.

По словам Драгоне, на восточном фланге НАТО на данный момент ситуация контролируемая. Он напомнил про гибридные атаки РФ на европейские страны и про ядерную риторику Кремля. Он отверг обвинения Москвы в том, что Североатлантический альянс якобы хочет блокировать Калининград.

«НАТО не разрабатывает блокаду Калининграда. Сообщения о такой угрозе строятся на несуществующем сценарии. Это делается для того, чтобы запугать и внести раскол (в Альянс – прим. ред.)», – подчеркнул Драгоне.

Драгоне отметил, что НАТО – это оборонная организация, которая не планирует ни на кого нападать. Но Альянс «сильнее любого противника».

12 октября 2026 года Верховный Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в Польше представит новую «теорию победы», разработанную Альянсом.

Драгоне говорит, что новая доктрина предполагает быстрый разгром врага в случае агрессии, что должно стать сдерживающим фактором. Противник должен быть убежден в обреченности на провал агрессии против стран НАТО.

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