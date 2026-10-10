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В Минске продают гараж, больше похожий на дачу

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  • 10.10.2026, 13:53
  • 5,602
В Минске продают гараж, больше похожий на дачу
Фото: m2.by

В нем можно даже жить.

«Вы когда-нибудь видели гараж, в который ни разу не въезжала машина?» — так риелтор начинает рассказ о выставленной на продажу необычной минской недвижимости.

Гараж находится в кооперативе «Западный» по адресу: Масюковщина, 34В. Он угловой, двухуровневый, общей площадью почти 46 квадратных метров.

Фото: m2.by

Внутренняя отделка больше подошла бы загородному домику. Стены верхнего уровня почти целиком обшиты деревом, пол тоже деревянный.

Фото: m2.by

У входа лежит коврик, а под белым потолком натянут провод с занавесками, делящими помещение на две зоны.

Фото: m2.by

Внутри остались предметы старой мебели и даже пылесос. Вместо смотровой ямы здесь устроена лестница, ведущая к двум отдельным комнатам в подземной части.

Фото: m2.by

Любопытно, что часть ямы наглухо закрыта деревянным настилом, так что использовать гараж по прямому назначению без переделки не получится, как бы ни хотелось.

Комнаты на нижнем уровне полностью отделаны плиткой. Помимо холла с лестницей, в подвале расположены два отдельных помещения.

Фото: m2.by

В объявлении сказано, что гараж утеплен. «Подойдет для собственной мастерской, хранения деликатных товаров и, конечно, по прямому назначению — под гараж», — говорится в тексте.

Фото: m2.by

Хозяева просят за этот не совсем гараж 80 тысяч рублей — это немногим больше 26 тысяч долларов.

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