Эксперт спрогнозировал, что будет с рублем на следующей неделе 3 24.12.2017, 17:22

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ФОто: tut.by

Прогноз курса рубля на неделю с 26 по 29 декабря.

На уходящей неделе средневзвешенный курс доллара неожиданно рухнул на 1,7% (до 1,9921 BYN/USD 22 декабря). Это произошло, в основном, вследствие другого, не менее неожиданного события: ослабления американской валюты на рынке форекс по отношению к евро после того, как Конгресс США принял закон о налоговой реформе в США. Это вряд ли можно было предвидеть, пишет belrynok.by.

Средневзвешенный курс евро на БВФБ на прошедшей неделе опустился на 1,1% — до 2,3608 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля также снизился, но не так значительно, как курсы евро и доллара: на 0,7% — до 3,417 BYN/100RUB 22 декабря.

Стоимость валютной корзины уменьшилась, как и ожидалось, но в большей степени: не до 0,5%, а на 1,1%. Это намного больше падения в аналогичном периоде 2016 года. При этом среднедневной объем торгов иностранными валютами на БВФБ составил 57,61 млн. BYN против 80,8 млн. BYN на предыдущей неделе.

Прогнозы на следующую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Таким образом, сократилось как предложение валюты, так и спрос на нее, причем последний в большей степени.

При этом состояние с рублевой ликвидностью в банковской системе РБ ухудшилось. На аукционе по размещению краткосрочных рублевых облигаций Нацбанка со сроком обращения. равным 7 дням, спрос на них составил 136,5 млн. BYN, а объем размещения — 136,46 млн. BYN. Средневзвешенная ставка составила 8,9265% годовых, почти как и на предыдущем аукционе 13 декабря (8,9003 % годовых). Но размещено тогда было облигаций намного больше: на 413,4 млн. BYN.

На уходящей неделе президент Беларуси принял решения, которые потенциально могут иметь большие последствия для валютного рынка страны. В частности, он подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Этим декретом, помимо установления всевозможных льгот для Парка высоких технологий, в Беларуси легализована деятельность по операциям с криптовалютами. Это, в принципе, может вызвать бум в этом сегменте рынка в РБ.

Впрочем, в обращении в Беларуси остается белорусский рубль, и, возможно, рынок криптовалют будет существовать, мало пересекаясь с обычным валютным рынком. Так, председатель правления Национального банка РБ Павел Каллаур, комментируя декрет, отметил, что возможно использование криптовалют участникам Парка высоких технологий в международных сделках. Он подчеркнул, что криптовалюты не очень удобны для расчетов из-за высокой волатильности их курсов, и за одну ночь их курс может резко вырасти или упасть. «Кто хочет играться, пусть играется», — сделал своего рода прогноз Павел Каллаур.

Большее влияние на валютный рынок РБ может оказать возможное привлечение инвестиций в Парк высоких технологий и увеличение доходов его резидентов. В 2016 году выручка резидентов Парка составила 780 млн. USD, в текущем году может вырасти до 1 млрд. USD. Но и тут не все ясно, надо еще оценить, какая часть этой выручки попадает в страну и где она оседает, ведь резиденты имеют значительные льготы.

Но все это дело будущего. Пока же приближается Новый год, и, судя по тенденциям последних двух недель, рубль имеет шансы подорожать, как это было и в конце прошлого года. Поэтому будем ждать снижения стоимости валютной корзины еще примерно на 0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

После утверждения Конгрессом США закона о налоговой реформе, как казалось, курс доллара по отношению к евро должен был укрепиться. Но этого не произошло. По мнению экспертов, могло сработать правило покупать на слухах, а продавать на фактах, кроме того, у инвесторов уже прошла первая эйфория от планов президента США. Тем не менее, ситуация выглядит довольно странной.

Если принятие проекта закона о налоговой реформе не привела к укреплению доллара, то доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла максимального значения с марта 2017 года и приблизилась к уровню 2,50%. Но и это не помогло доллару. Не заметил курс доллара и одобрение Конгрессом США закона о продлении временного финансирования правительства до 19 января 2018 года. Небольшое давление на курс евро оказало только победа на парламентских выборах в Каталонии, состоявшихся 21 декабря, сторонников ее независимости от Испании.

В то же время, данные о состоянии экономики США на прошедшей неделе были довольно хорошими. В частности, годовой рост ВВП США в III квартале текущего года остался на высоком уровне в 3,2%, хотя и был понижен с первой оценки в 3,3%. Выше ожидаемых уровней оказались данные о продажах жилых домов в США.

В ближайшие дни (до 3 января) ожидается подписание закона о налоговой реформе Дональдом Трампом. Ранее он обещал сделать это до Рождества, но появилась информация, что это может быть отложено до января 2018 года. Однако неизвестно, произведет ли это впечатление на рынок.

Рождественская неделя традиционно проходит на рынке форекс довольно спокойно. Поэтому белрынок будет ожидать сохранения курса евро против доллара примерно на текущем уровне.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Российскую валюту на уходящей неделе поддержали налоговые выплаты и рост цен на нефть на мировом рынке, вызванный сокращением за неделю, завершившуюся 15 декабря, запасов сырой нефти в США на 6,5 миллиона баррелей.

Спрос на российские облигации федерального займа остается на высоком уровне, что также поддерживает рубль. Министерство финансов РФ на прошедшей неделе разместило два новых выпуска облигаций на 45 млрд. RUB, при спросе в 132 млрд. RUB.

Высокий спрос мог обеспечить капитал российских олигархов, возвращаемый в РФ. Правда, многие олигархи хотят покупать не рублевые, а валютные облигации. Президент России Владимир Путин 22 декабря сообщил, что поручил Минфину с 2018 года выпустить для них специальные валютные облигации. Благодаря такому механизму возвращения средств на родину, этот процесс значительного влияния на курс рубля не окажет.

В целом в банковской системе РФ ситуация спокойная, и в Банке России на прошедшей неделе заявили, что не ожидают проблем с валютной ликвидностью до конца года. На предстоящей неделе будут завершаться налоговые выплаты, что опять поддержит рубль. Таким образом, можно ожидать нового укрепления российского рубля против доллара на величину порядка 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Судя по сделанным прогнозам, последняя неделя декабря окажется неблагоприятной для доллара, средневзвешенный курс которого на БВФБ может снизиться на 0,5-1%.

Прогноз на вторник, 26 декабря

По данным о динамике курсов иностранных валют на рынке форекс за вторую половину пятницы, 22 декабря, вряд ли можно судить о курсах 26 декабря, так как за три дня ситуация может значительно измениться, ведь не во всех странах 25 декабря выходной день. Но в целом серьезные изменения курсов маловероятны.