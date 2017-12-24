Глеб Лободенко: Велика та нация, которая чтит своих героев 5 24.12.2017, 19:34

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Глеб Лободенко

ФОто: belsat.eu

Весь свой гений и свою жизнь Рыгор Бородулин положил на алтарь Беларуси.

24 декабря на церемонию открытия мемориальной доски классику современной белорусской литературы Рыгору Бородулину, до самой смерти находившемуся в опале у властей, собрались десятки людей. Памятное мероприятие состоялось в Минске у дома, где поэт проживал 34 года. Среди собравшихся были поэт и экс-кандидат в президенты на выборах 2010 года Владимир Некляев, председатель Белорусского союза художников Рыгор Ситница, глава Партии БНФ (Белорусский народный фронт) Рыгор Костусев, правозащитник Андрей Полуда, поэт Михась Скобла и другие известные в Беларуси люди. Никто из представителей официальных структур на акцию не пришел, передает “Немецкая волна”.

Творческое наследие

Рыгор Бородулин являлся последним из литераторов, которому было присвоено звание народного поэта Беларуси в 1992 году по инициативе председателя Верховного Совета Станислава Шушкевича. Этого звания были удостоены только 8 человек за всю историю страны. Бородулина также номинировали на Нобелевскую премию в области литературы, его творческое наследие состоит из более 130 книг поэзии, эссеистики, переводов, воспоминаний, писем. Кроме того, по словам экспертов, он внес огромный вклад в сохранение и развитие белорусского языка.

Мемориальная доска на народные деньги

Автором мемориальной доски стал скульптор Игорь Засимович, а инициатором проекта - литератор и общественный активист, организатор белорусских языковых курсов Глеб Лободенко. По его словам, на призыв собрать средства на мемориальную доску Бородулину откликнулись 145 человек. Как утверждает Лободенко, это не просто доска, а настоящий памятник поэту, причем не только ему. "Это памятник и нашему достоинству, нашей чести, потому что велика та нация, которая чтит своих героев, которая благодарит их после их смерти", - отметил вдохновитель проекта.

Поэт в оппозиции

Власти предпочитали не замечать народного поэта. Несмотря на звание народного, Бородулин иногда оказывался в очень тяжелом материальном положении. Его друг Сергей Шапран вспоминает, что были моменты, когда поэтому не хватало денег даже на билет на автобус до Ушач, где находится родной дом Бородулина. И чтобы помочь выдающемуся соотечественнику, люди собирали деньги, кто сколько мог. Властям же до судьбы поэта не было никакого дела.

Как отметил в интервью друг и коллега Бородулина Владимир Некляев, это объясняется тем, что последние 20 лет руководители Беларуси пытались убедить жителей страны, что они те же русские, только "со знаком качества". А Бородулин убеждал соотечественников, что они самостоятельный свободный народ, и в этом, в частности, тоже заключалась оппозиционность поэта, чего власти ему не прощали. "Весь свой гений и свою жизнь Бородулин положил на алтарь Беларуси", - заключил Некляев.

Тем временем, по инициативе Глеба Лободенко 24 декабря стартовала кампания по сбору средств на мемориальную доску народному писателю Беларуси Василю Быкову, яркому противнику нынешнего руководства страны, о котором власти также предпочитают не вспоминать.