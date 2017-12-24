Поляк Павел Станчак возглавил «Укртрансгаз» 24.12.2017, 21:39

Ранее он был вице-президентом этого акционерного общества.

С 23 декабря новым главой украинского государственного предприятия "Укртрансгаз" назначен поляк Павел Станчак. Ранее он был вице-президентом этого акционерного общества.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в НАК "Нафтогаз Украины".

Ресурс напоминает, что в конце августа польского специалиста избрали на должность президента компании "Укртрансгаз". Тогда распространилась информация о том, что контракт с ним будет заключен сроком на один год. Однако впоследствии стало известно, что Служба безопасности Украины задерживает это назначение.

Причиной такого шага со стороны представителей спецслужбы было то, что негражданин Украины может получить допуск к материалам, которые касаются безопасности государства, поскольку ПАО "Укртрансгаз" – стратегическое предприятие по транспортировке и хранению газа.

Однако сейчас выбран в результате конкурса Павел Станчак уже должен приступить к работе после урегулирования всех формальностей.

Заметим, что польский специалист Станчак имеет техническое и управленческое образование, также более 25 лет работает в области транспортировки, распределения и хранения газа.