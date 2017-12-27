Бунт под Светлогорском: За кого Лукашенко нас считает? 65 27.12.2017, 11:42

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Фото: «Радыё Свабода»

Сельчане предложили перенести китайский целлюлозный завод в Дрозды.

Около двухсот жителей деревни Якимова Слобода Светлогорского района во второй половине дня 25 декабря вышли в центр поселка протестовать против вони, которую разносит по окрестностям завод сульфатной беленой целлюлозы. Завод был построен недавно на базе местного целлюлозно-картонного комбината, передает «Радыё Свабода».

Завод беленой целлюлозы подступает к самой Якимовой Слободе. Неподалеку и сам целлюлозно-картонный комбинат, а рядом с ним - объединение «Химволокно».

Еще на стадии обсуждения проекта свыше 10 тысяч жителей Светлогорска, седьмая часть всех жителей, высказалась «против». Считали, что предприятий химической промышленности в Светлогорске и без того хватает, а от нового вредного производства еще более усложнится непростая экологическая ситуация в городе и окрестных деревнях, в первую очередь в Якимовой Слободе - деревня располагается к востоку от химических предприятий и, учитывая «розу ветров», как раз попадает под промышленные выбросы.

И все же за семь лет завод сульфатной беленой целлюлозы построили - китайскими руками и за китайские деньги.

Власти успокаивают

Торжественно запустить предприятие должны были 7 ноября. Ждали Лукашенко, но в определенный день он в Светлогорск не приехал.

Чуть позже от руководителей целлюлозно-картонного комбината, на инфраструктуре которого возведена новая химическая промышленность, светлогорчане услышали, что пробный пуск нового завода произошел еще первого ноября. Беленую целлюлозу тогда получили нужного качества, но не в промышленных объемах. Китайская корпорация «САМС» должна довести изготовление целлюлозы до 70 процентов от проектной мощности комбината.

Служба охраны окружающей среды на комбинате заверила и продолжает уверять жителей города, что завод беленой целлюлозы соответствует всем экологическим стандартам и белорусским законодательным актам.

Однако с пуском предприятия в тестовом режиме жители Якимовой Слободы (свыше тысячи человек) и многие горожане начали ощущать неприятный запах.

Специалисты ЦКК объясняли, что все вонючие органические вещества, в которых содержится сера, сжигаются в котле - установлена даже дополнительная горелка. Но может так случиться, что «вонючие вещества неорганизованно попадают в атмосферу».

Жители: «Почему нас здесь считают быдлом?»

Сами жители Якимовой Слободы, характеризуя экологическую ситуацию в своем поселении, используют довольно сильные эпитеты, чаще всего - «долина смерти» или «газовая камера».

«Живу я в коммунальном двухэтажном доме на улице Солнечной, - говорит женщина в годах, которая назвалась Зинаидой. - Но Солнечной она только называется. Вонь такая, что дыхание перехватывает. Какой-то тухлой капустой пахнет. Нанюхаешься, что кровь из носа идет, кровяное давление нельзя сбить. Пусть на этом заводе они сделают так, чтобы очищались эти газы».

Хозяйка Елена рассказывает: «повесишь постиранное белье сушиться — оно от этой химии разбухнет. Даже продукты неприятных запахов набираются».

Пенсионер Виктор свой вопрос адресует Лукашенко.

«Я бы хотел спросить у Лукашенко, почему нас здесь считают быдлом? - говорит он. - За что нас лишили права дышать чистым воздухом? Вышел сегодня в половине первого ночи - дышать невозможно, просто падаешь, хочется на стену лезть. Это же так относиться к народу - скотом его сделал».

Совсем нестандартно выступил сельчанин Анатолий с улицы Школьной. Он предложил «поблагодарить» властей за «завод, от которого я ночью дышать не могу».

«Пожелаем, чтобы до марта они провели трубы от этого завода в каждый дом, чтобы мы напрямую дышали этими газами дома», - сказал возмущенный житель.

«Я в декретном отпуске - у меня двое детей, - говорит молодая мама Александра. - Знаете, играть дочь вожу в Светлогорск, так как здесь невыносимый смрад. Я боюсь за своих детей. И деваться некуда - у нас только в Якимовой Слободе есть жилье. Квартиру продать невозможно - в таком месте она никому не нужна. Старшего ребенка возим в школу в Светлогорск. И дочь придется возить в садик в город, так как здесь оставаться - это смерть».

Александра с недоверием относится к официальным уверения, что предельно допустимые концентрации вредных выбросов в селе не превышены - ни сероводорода, ни диоксида серы, ни оксида азота.

«Господа проверяющие, приезжайте и поживите с неделю, понюхайте, замеряйте и нам скажите. Своих детей и внуков сюда привезите», - отчаянно говорит молодая мама.

Еще одна молодая женщина Татьяна рассказывает, что в детский сад, куда ходит ее сын, «санстанция приезжает делать замеры, когда ветер дует в другую от деревни сторону».

«Пусть в Дроздах там понюхают»

Сельчанин, назвавшийся Владимиром, предложил перенести завод в Дрозды: «Пусть там понюхают - и будет понятно, превышена концентрация вредных выбросов или нет».

Сельчанка Людмила, в свою очередь, удивляется, что завод официально якобы не работает, а «людей травят».

«Сделайте полную очистку, поставьте котлы, чтобы сжигать вонючие газы, а потом запускайте завод. Построили - то пусть работает завод, но работает качественно, для людей, для народа, а не против него. Ведь нашу деревню Якимова Слобода сделали уже «долиной смерти», - говорит она.

Здесь же, на стихийном собрании, сельчане стали собирать подписи под обращением к местным властям, министерству здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, в прокуратуру, администрацию Лукашенко. Требуют разобраться с выбросами вредных вонючих веществ нового завода, в короткий срок довести его до ума, чтобы не ставит под опасность здоровье людей.

Звучали даже отчаянные предложения отселить Якимову Слободу, например, в Чирковичи, на противоположную сторону от Светлогорска, чтобы люди не страдали от нового химического предприятия.

Завод стоимостью миллиард долларов

Стройка нового завода сульфатной беленой целлюлозы стартовала в 2012 году, когда Лукашенко подписал указ № 391.

Первоначальная стоимость проекта составляла свыше 850 миллионов долларов, из которых 650 миллионов - китайский кредит. Летом вице-премьер Владимир Семашко заявил, что строительство нового завода на основе Светлогорского ЦКК стоило 1 миллиард долларов.

По словам правительства, завод государству нужен. Когда его выведут на проектную мощность, Беларусь перестанет импортировать беленую целлюлозу, а наоборот - сама начнет продавать ее за границу.

Какое место в этих планах занимает здоровье жителей Якимовой Слободы и Светлогорска?