Шпионские страсти в Бресте 3.12.2017, 22:32

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Незаконная попытка купить и продать коммерческую тайну привела местных «агентов 007» на скамью подсудимых.

Вот уже три месяца в городе кипят шпионские страсти. К счастью, они не разрастаются до уровня международного скандала и вообще никак не связаны с политикой. Однако сам сюжет достоин пера Яна Флеминга - автора легендарной эпопеи о Джеймсе Бонде. Речь о промышленном (коммерческом) шпионаже. Явление в Беларуси пока не слишком распространенное и малоизученное. Наверняка суду Ленинского района будет непросто разобраться в деталях. Но в данном случае двух брестчан обвиняют по вполне конкретным статьям Уголовного кодекса. Согласно версии обвинения, они пытались незаконным путем заполучить сведения о производстве элемента краски дорожной разметки, представляющие коммерческую тайну СООО «СТиМ Брест», пишет vb.by.

Заказной рецепт

На скамье подсудимых - 41-летний индивидуальный предприниматель Максим и 48-летний Асан, специалист по снабжению. Оба в прошлом занимали должности, связанные с группой компаний «СТиМ». Максим с 2002 по 2009 год был директором одного из ее подразделений, Асан работал на предприятии, входившем в структуру компании. Между собой они были знакомы, но не более того. После увольнения Максима долгое время не общались.

В общем и в целом фабула обвинения выглядит так: оба фигуранта с 1 апреля по 31 июля 2017 года незаконным способом пытались заполучить сведения о рецептуре краски дорожной разметки и технологии производства акриловой смолы, которая входит в ее состав. За это они попытались передать сотруднику предприятия 5 тысяч долларов. Как выяснилось в суде, «секрет» заказал клиент из России.

Весной 2017 года на Максима вышел гражданин РФ, с которым он познакомился еще во время работы на СТиМе. Заказчик сказал, что его интересует тема производства акрилового сополимера для краски дорожной разметки. За суперценную информацию россиянин предложил миллион российских рублей (более 16 тысяч долларов). Максим на тот момент оставался безработным, потому предложение показалось ему интересным. Однако с коллегами по прежней работе он контактов не поддерживал. Единственным человеком, способным ему помочь, был Асан.

«Максим мне позвонил, сказал, что есть предложение и ему нужен рецепт смолы, производство которой наладил СТиМ. Сперва я думал, что рецепт краски нужен Максиму для того, чтобы самому наладить производство. Тем более, что у него после увольнения были такие мысли», - пояснил Асан на одном из судебных заседаний. Впрочем, сам он столь важными сведениями не располагал, однако пообещал разузнать. Спустя неделю он встретился с женщиной-технологом, которая работает на фирме, производящей пластик для дорожной краски. Та, однако, помочь отказалась. Зато откликнулся заместитель начальника одного из цехов СТиМа.

Мужчины встретились на стоянке в центре города и обсудили условия сотрудничества. Замначальника обещал предоставить интересующую информацию о дорожной краске, а Максим с Асаном обязались передать ему в качестве вознаграждения 5 тысяч долларов США. Ударили по рукам. Но, видать, брестские «джеймсы бонды» недооценили сотрудника преуспевающей строительной компании, который тут же сообщил обо всем руководству.

Тайна осталась в Бресте

В дальнейшем операция «Рецепт в обмен на баксы» проходила под контролем сотрудников милиции. Изначально Максим планировал отвезти своего «агента» с документацией непосредственно к российскому заказчику. Однако от такой схемы отказался. Тогда Максим предложил покупателю рецептуры приехать в Брест. Но такой план не устроил россиянина. В итоге стороны сошлись на том, чтобы совершить сделку в Бресте через посредничество Максима и Асана.

В июле заказчик перечислил Максиму 5 тысяч долларов российскими рублями. Тем временем Асан уговорил замначальника цеха передать информацию за половину оговоренной суммы - 2500. Передача состоялась вечером 31 июля на парковке в городском парке. «Агент» передал мужчинам папку с «коммерческими сведениями» (разумеется, там был муляж), а Максим отдал ему деньги. После этого их задержали.

В отношении Максима и Асана возбудили уголовные дела за промышленный шпионаж и покушение на дачу взятки в крупном размере. Оба сотрудничали со следствием. Как рассказал Максим, уже после задержания, в самом начале следствия, он вместе с оперативниками пытался выманить в Брест российского заказчика, но тот приезжать отказался. Какую именно фирму представлял «клиент», на заседании не прозвучало. Известно, что информация предназначалась для фирмы-конкурента, которая планировала использовать эту технологию и рецептуру для производства аналогичной продукции в РФ.

В суде обвиняемые признали свою вину, при этом подчеркнули: на тот момент они не знали, что совершают уголовное преступление. За коммерческий шпионаж брестчанам грозит до трех лет лишения свободы, за дачу взятки - от двух до семи лет. Оба они ранее к уголовной ответственности не привлекались, характеризуются положительно. Максим занимается благотворительностью, воспитывает малолетнего ребенка, Асан заботится о супруге, у которой третья группа инвалидности.

Как пояснил Максим, все случившееся сподвигло его на мысль о создании информационно-профилактического сайта для людей, которые по собственной глупости оказались в подобной ситуации. Как тут не вспомнить реплику одного из героев Бориса Акунина: «Предателем человек может стать по слабости или от безвыходности. Шпионы выбирают свою профессию добровольно». На этой неделе суд продолжит рассмотрение уголовного дела.