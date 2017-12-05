Путин включил «задний ход» Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

5.12.2017, 14:03

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Александр Гольц

Рано или поздно выясняется – денег, как ни пыжься, нет.

Время – честный человек, писал Бомарше. Финансовый кризис – тоже честный человек. Рано или поздно, вопреки понтам и амбициям, выясняется – денег, как ни пыжься, нет. Их хватает только на самое необходимое, а отнюдь не на самое желаемое. «Российская газета» вышла с сенсационным материалом. Высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса сообщил изданию: «Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения прекращена. Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу».

Речь идет о том, что поставлен крест на очередной попытке подпустить американцам ежа в штаны. Последние пять лет российский оборонно-промышленно комплекс всячески настаивал на своем намерении возродить на более современной основе БЖРК, некогда существовавшие в составе Ракетных войск стратегического назначения. Еще в июле вице-премьер Дмитрий Рогозин (на месте Путина я бы строго-настрого запретил этому господину приближаться к микрофону – его «глазливость» превышает все мыслимые пределы) докладывал о 100-процентной готовности промышленности к производству «Баргузина». Действительно, казалось, что возрождение БЖРК даст Кремлю эффективное средство давления на США. В самом деле, представим, что ежедневно по железным дорогам страны курсируют несколько составов с готовыми к мгновенному запуску стратегическими ракетами. В Вашингтоне сходят с ума от пугающей неизвестности – что, если непредсказуемым русским придет в голову нанести удар, а американская стратегическая разведка в бессилии кусает локти.

Надо сказать, что так и было в 1987 году, когда на боевое дежурство заступили составы с предшественником «Баргузина» — БЖРК «Молодец». Неслучайно в ликвидации этих комплексов состояло одно из главных требований американцев к Договору СНВ-2. Хоть договор так и не вступил в силу, от комплексов избавились к 2005 году. Ведь все они производились в Украине. Что же помешало возродить БЖРК, оснастив его современными стратегическими ракетами «Ярс»? Лучшее объяснение принадлежит бывшему начальнику 4-го НИИ Минобороны, известному военному эксперту Владимиру Дворкину: «С технической точки зрения этот БЖРК с ракетой «Ярс» был бы, конечно, хорошим решением. Беда только в том, что эта разработка стала результатом лоббирования со стороны оборонно-промышленного комплекса, а необходимости в этом никакой нет. Потому что потенциал сдерживания вполне обеспечивают мобильные комплексы того же «Ярса» и морские системы. Хороший, в общем, был бы комплекс, но он не нужен». Итак, оружие хорошее, но ненужное.

Чем меньше денег у российской власти – тем больше у нас шансов выжить

Проблема в том, что под БРЖК надо создавать специальную инфраструктуру: засекреченные депо, которые должны обслуживать ракетные составы, особо укрепленные железнодорожные пути, качество которых нужно регулярно проверять (если с рельсов сойдет состав с ядерными ракетами, мало никому не покажется). При этом по условиям действующего Договора СНВ-3 все стратегические носители, а значит и ракеты, установленные на поезда, должны маркироваться особым образом и быть предметом регулярных инспекций. Все это, а также возможности американской спутниковой разведки делают возможные российские преимущества, мягко говоря, сомнительными. Более того, американцы последние лет сорок пытаются объяснить сначала советским, а теперь и российским начальникам основы теории сдерживания. Из этой теории следует: если у вас появляется преимущество для нанесения первого удара, это означает, что у потенциального противника возрастает соблазн опередить и атаковать первым.

В любом случае отказ от «Баргузина» — хороший знак. Это значит, что в условиях экономических трудностей российская власть волей-неволей вынуждена отказываться от избыточных с военной точки зрения планов. Ведь, по оценке некоторых военных экспертов, Кремль еще недавно, пытаясь напугать США до смерти, пытался реализовать 5-7 супердорогостоящих ядерных проектов. Несколько лет назад со встречи президента с руководителями военного ведомства и ОПК «утекла» информация о беспилотной подлодке «Статус-6», которая после начала ядерной войны должна доставить мегатонные боеприпасы, способные уничтожить все живое, как на Восточном, так и на Западном побережье США. Совсем недавно бывший главнокомандующий Воздушно-космических сил, а ныне председатель Комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев поведал об уже поставленных на вооружение неких «донных» ракетах «Скиф» (что по сути представляет собой подводный вариант «Баргузина»). Очевидно, что Кремль будет обречен отказаться и от этих экзотических проектов, которые имеют единственную цель – запугать американцев до смерти. Увы, чем меньше денег у российской власти – тем больше у нас всех шансов выжить.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»