SEHA-лига: БГК победил «Загреб» 5.12.2017, 21:03

Брестские гандболисты после победы над хорватским клубом вышли на второе место в группе.

В домашнем матче SEHA-лиги БГК переиграл «Загреб» (24:23), передает «Прессбол».

Данная победа брестчанам позволила выйти на второе место в группе.

БГК им. МЕШКОВА (Брест) — Загреб (Хорватия) — 24:23 (11:9)

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко, Юринок (1), Шкуринский (3), Никуленков (1), Стойкович (2), Шумак (2), Проданович (1), Горак (4), Разгор (2), Игропуло (2), Сельвесюк, Джорджич (3), Шилович (3), Астрашапкин.

Загреб: Йович,Кастелич; Маркович, Эреш, Мраковчич, Божич Павлетич (2), Контрец (3), Вори (2), Д.Маркович, Хорват (1), Шушня (1), Й. Валчич (2), Равнич, Хрстич (1), Вуглач (3), Бичанич (8).

Положение команд: Вардар — 24 балла (8 поединков), БГК — 18 (8), Загреб — 16 (9), Татран — 15 (8), Целе — 14 (8), Горенье — 10 (7), Металург — 9 (8), Нексе — 5 (8), Динамо Панчево — 3 (8), Войводина — 3 (8).