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Популярнейший в мире фотохостинг назвал самые яркие фото года

  • 8.12.2017, 18:13
  • 2,378

Список насчитывает 15 ярких снимков, отобранных из нескольких миллиардов.

Популярнейший в мире фотохостинг Flickr подвел итоги и выбрал наиболее яркие снимки уходящего 2017 года. Список насчитывает 15 фотографий, которые по мнению экспертов ресурса, являются наиболее выдающимися, пишет korrespondent.net.

При отборе финалистов эксперты учитывали число просмотров, добавлений в избранное, а также публикации в социальных сетях.

Лидером стал снимок польского фотографа Ивоны Подласинской.


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