Премьер-министром Польши стал Матеуш Моравецкий 8.12.2017, 22:27

Матеуш Моравецкий

Анджей Дуда назначил нового премьера Польши.

Президент Польши Анджей Дуда принял отставку главы правительства Беаты Шидло и назначил на пост премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Об этом сообщает РАР.

Дуда поблагодарил Шидло за ее работу и выразил надежду, что сотрудничество с Моравецким будет «по крайней мере столь же хорошим», как и с Шидло.

Матеуш Моравецкий - сын лидера «Борющейся Солидарности» Корнеля Моравецкого.

В 1980-х годах принимал участие в деятельности оппозиции, в том числе в «Борющейся Солидарности» и Независимом союзе студентов.

Окончил исторический факультет Вроцлавского университета (1992). Изучал бизнес-администрирование во Вроцлавском политехническом институте (1993) и одновременно в Университете центрального Коннектикута. Получил диплом MBA в Экономической академии во Вроцлаве (1995).

В 1995-1997 годах изучал право и вопросы экономической интеграции в Гамбургском университете. Прошёл курс обучения руководящего звена в школе менеджмента им. Келлога в Северо-западном университете в США.

В 1996-2004 годах преподавал во Вроцлавской Экономической академии, в 1996-1998 годах во Вроцлавском политехническом институте.

С ноября 1998 года работал в банке Zachodni WBK Group, в котором он был советником председателя правления, руководил бюро экономического анализа и департаментом международной торговли, был управляющим директором, а с 2001 года - членом правления.

С марта 2007 года по ноябрь 2015 года Моравецкий был президентом правления BZ WBK, который стал одним из трех крупнейших банков Польши.

В марте 2016 года Моравецкий стал членом правящей партии «Право и Справедливость».

Напомним, вчера премьер-министр Польши Беата Шидло объявила об уходе с должности.