В Бресте более 300 человек могут выселить на улицу 10.02.2017, 20:27

Фото: vb.by

Более 300 брестчан хотят выселить из-за предприятия «Белтрубопроводстрой», которое не платило налоги с дохода в местный бюджет.

Остаться на улице в Бресте может три сотни человек. Часть из них - бывшие или действующие сотрудники предприятия «Белтрубопроводстрой», передает «Радыё Рацыя».

В начале нулевых предприятие не платило налоги с дохода в местный бюджет, за эти сроки они строили жилье для собственных рабочих. После смены руководства предприятия все изменилось. Жилье стало частным. Если в течение 5-ти лет с момента подписания договора купли-продажи жители не выплатят полной стоимости квартиры, то останутся на улице.

Больше года жители нескольких домов по улице Мошенского пишут жалобы в прокуратуру, суды, в органы местной власти, но - безрезультатно, - рассказали жители Бреста.

- Я, например, еще не заключала договор купли-продажи. У меня здесь прописано пять человек, у меня маленькая внучка. И куда мне деться с семьей?

В Брестском городском исполнительном комитете не комментируют ситуацию вокруг выселения жильцов нескольких домов по улице Мошенского. Последняя инстанция, в которую пострадавшие готовят жалобу, - это Верховный суд Республики Беларусь.