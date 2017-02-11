закрыть
11 февраля 2017, суббота, 18:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Жадан призывает Украину разорвать дипломатические отношения с Беларусью

1
  • 11.02.2017, 16:59
Сергей Жадан
Фото: svaboda.org

Украинский писатель возмущен депортацией из Беларуси.

Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. Об этом написал сам Жадан на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщил украинский писатель, в 2 часа ночи в его гостиничный номер нагрянул милицейский патруль. Жадана повезли в отделение, где сообщили, что ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

«А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере», - написал Жадан.

Утром его заставили писать объяснительные, расспрашивали о терроризме. «В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», - сообщил писатель.

«И вот что я думаю. Дорогие друзья из МИД и посольства Украины в Беларуси, это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Правильно же? Может, как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения. Или объявим им Крестовый поход. Пожалуйста», - заявил Сергей Жадан.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет