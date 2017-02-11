Сергей Жадан призывает Украину разорвать дипломатические отношения с Беларусью 1 11.02.2017, 16:59

Сергей Жадан

Фото: svaboda.org

Украинский писатель возмущен депортацией из Беларуси.

Власти Беларуси запретили въезд в свою страну украинскому писателю Сергею Жадану. Он был задержан в Минске, после чего провел ночь в милицейской камере. Об этом написал сам Жадан на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщил украинский писатель, в 2 часа ночи в его гостиничный номер нагрянул милицейский патруль. Жадана повезли в отделение, где сообщили, что ему еще в 2015 году был запрещен въезд в Россию с формулировкой «за причастность к террористической деятельности».

«А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере», - написал Жадан.

Утром его заставили писать объяснительные, расспрашивали о терроризме. «В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», - сообщил писатель.

«И вот что я думаю. Дорогие друзья из МИД и посольства Украины в Беларуси, это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Правильно же? Может, как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения. Или объявим им Крестовый поход. Пожалуйста», - заявил Сергей Жадан.