Белорусские организации возмущены депортацией украинского писателя 11.02.2017, 17:40

Сергей Жадан

Фото: ЛІГА.net

Организации требуют от властей отменить решение о запрете на въезд в Беларусь Сергея Жадана, а также принести ему официальные извинения.

Задержание и депортация из Беларуси украинского поэта Сергея Жадана свидетельствуют о несамостоятельности властей Беларуси в принятии важных решений.

Об этом говорится в официальном заявлении общественных организаций Союз белорусских писателей, Белорусский ПЕН-центр, «Белорусский коллегиум» и программы «Летучий университет».

«Выражаем возмущение вследствие позорного задержания уважаемого гостя и давнего друга Беларуси Сергея Жадана. Убеждены, что подобные действия властей свидетельствуют о несамостоятельности в принятии важных решений, которые не только не отвечают интересам независимой Беларуси, но и наносят непоправимый вред имиджу государства», - говорится в заявлении.

Авторы заявления обращаются к компетентным органам государственной власти с требованием отменить решение о депортации и запрете на въезд Жадана, принести ему официальные извинения и предпринять соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.