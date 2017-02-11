закрыть
11 февраля 2017, суббота, 18:00
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусские организации возмущены депортацией украинского писателя

  • 11.02.2017, 17:40
Сергей Жадан
Фото: ЛІГА.net

Организации требуют от властей отменить решение о запрете на въезд в Беларусь Сергея Жадана, а также принести ему официальные извинения.

Задержание и депортация из Беларуси украинского поэта Сергея Жадана свидетельствуют о несамостоятельности властей Беларуси в принятии важных решений.

Об этом говорится в официальном заявлении общественных организаций Союз белорусских писателей, Белорусский ПЕН-центр, «Белорусский коллегиум» и программы «Летучий университет».

«Выражаем возмущение вследствие позорного задержания уважаемого гостя и давнего друга Беларуси Сергея Жадана. Убеждены, что подобные действия властей свидетельствуют о несамостоятельности в принятии важных решений, которые не только не отвечают интересам независимой Беларуси, но и наносят непоправимый вред имиджу государства», - говорится в заявлении.

Авторы заявления обращаются к компетентным органам государственной власти с требованием отменить решение о депортации и запрете на въезд Жадана, принести ему официальные извинения и предпринять соответствующие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.


Мнение

Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский
Уже не смешно
Уже не смешно Ирина Халип
Куба или Эстония?
Куба или Эстония? Леонид Злотников


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет