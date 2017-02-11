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Белорусского посла вызвали в МИД Украины

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  • 11.02.2017, 18:57
Игорь Сокол
Фото: news.uzreport.uz

Игорь Сокол был вызван в связи с депортацией из Беларуси украинского писателя Сергея Жадана.

В связи с задержанием белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана в Минске в МИД Украины был вызван Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергею Жадану, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.

Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.

Также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Павла Климкина с белорусским коллегой.


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