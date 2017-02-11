Белорусского посла вызвали в МИД Украины

Белорусского посла вызвали в МИД Украины5
- 11.02.2017, 18:57
Игорь Сокол был вызван в связи с депортацией из Беларуси украинского писателя Сергея Жадана.
В связи с задержанием белорусскими компетентными органами украинского писателя Сергея Жадана в Минске в МИД Украины был вызван Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Провів телефонну розмову з білоруським колегою Макеєм для обговорення ситуації із затриманням Сергія Жадана.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 февраля 2017 г.
Руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергею Жадану, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины.
Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.
Также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Павла Климкина с белорусским коллегой.