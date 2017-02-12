Олег Скрипка: Дома я хожу в белорусской вышиванке 12.02.2017, 15:48

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Олег Скрипка

Фото: svaboda.org

Беларусь – страна номер один в планах лидера группы «Вопли Видоплясова».

На вчерашнем концерте в Минске группа «Вопли Видоплясова» выступила вместе с белорусским детским хором «Сунічка». О близости белорусской и украинской культур, своем происхождении из-под Гомеля и собственной белорусской вышиванке Олег Скрипка рассказал «Радыё Свабода» перед началом концерта.

Об отношении к задержанию и депортации Жадана

«Это острый и политический вопрос. Но это очень неприятно. Давайте лучше говорить о том, что сможет сблизить Беларусь и Украину».

Лишь в конце пресс-конференции Скрипка вернулся к этому вопросу. Депортацию и запрет на въезд в Беларусь для Сергея Жадана он считает досадной ситуацией, которая не пойдет в плюс белорусскому государству.

«Силовые органы были вынуждены так себя вести, - сказал Скрипка. - Я думаю, они уже жалеют об этом. Сам Сергей Жадан много делает для сближения Беларуси и Украины. А тем, кто говорит про «террористов» напомню: на воре и шапка горит».

По словам Скрипки, пока между белорусской и украинской властью нет настоящего сотрудничества в культурной сфере. Именно на таких литераторах, как Жадан, держатся межкультурные отношения.

Про белорусский язык

Скрипка думает учредить международный фестиваль, где были бы представлены нации, чьи языки похожи украинской. Рабочее название этого фестиваля - «Без переводчика».

«Белорусский язык в этом списке - номер один», - сказал Скрипка.

После белорусского языка по степени похожести на украинской, по словам Скрипки, идут словацкий и польский. А вот русский язык не так уж близок к украинскому.

«В России меня не понимают», - сказал Скрипка. С белорусскими журналистами всю пресс-конференцию он разговаривал по-украински.

Также Скрипка отметил, что его радуют представители от Беларуси на Евровидении.

«Впервые на Евровидении будет слышен белорусский язык, - сказал Скрипка. - Мы завидуем вам».

О белорусском происхождении

Скрипка напомнил о своем белорусское происхождении. Не так давно он узнал от своего отца, что их род имеет белорусские корни. А сам Скрипка на четверть белорус.

Его прапрадед, «харизматичный дядька», переехал в Украину из-под Гомеля. Он основал хутор на Полтавщине. Там же жила его бабушка-белоруска.

«Мой отец - наполовину белорус. По белорусской линии у меня есть родственники».

О собственной белорусской вышиванке

Скрипка не считает вышиванку «пережитком национализма». По его словам, в Украине сейчас мода не столько на вышиванку, сколько на орнамент в общем.

«У нас делают красивые современные рубашки с вышивкой, это не музейный нафталиновый атрибут, - сказал Скрипка. - Дома я хожу в вышиванке».

Среди двух домашних вышиванок Скрипки одна – белорусская. Льняную рубашку с белорусским орнаментом музыкант приобрел в сувенирном магазине в Беларуси.

Про украинское сознание

В детстве Скрипка с семьей жил в разных уголках Советского Союза. Когда ему было 16 лет, он записался украинцам. Но это было неосознанное решение, говорит музыкант. После этого он мог стать русским, считает Скрипка. Это могло бы произойти, чтобы он отучился в российском институте, куда собирался поступать.

Сознательным украинцам Олег Скрипка стал в 30 лет - когда он жил во Франции.

«Я стал изучать французский язык и понял, что язык можно выучить. Тогда я стал изучать украинский».