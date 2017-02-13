Массовые сокращения на белорусских заводах 10 13.02.2017, 8:39

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ИСТОЧНИК: NEWSBY.ORG

Доля убыточных предприятий в Беларуси в последнее время сильно возросла.

Состояние ряда белорусских предприятий ухудшилось и ранее предпринятые правительством меры не слишком отразились на эффективности их работы.

Такой вывод можно сделать из исследования эксперта BEROC Ярослава Пригодича «Анатомия белорусских ОАО».

В интервью Thinktanks.by Ярослав Пригодич пояснил, что «благосостояние нации и уровень доходов граждан зависят от производительности - как от производительности отдельных предприятий, так и от ее распределения».

Узнать о реальном положении дел на белорусских предприятиях затруднительно: данные об их деятельности не отображаются в открытых источниках. Исключения составляют только открытые акционерные общества (ОАО), которые согласно законодательству обязаны публиковать свою отчетность. На ОАО приходится около 20% от общей занятости в стране, а значит, их деятельность может дать некоторое представление о том, что происходит с предприятиями в целом. Следует отметить, что большинство белорусских ОАО не являются открытыми акционерными обществами в общепринятом международном понимании. Значительную часть из них составляют предприятия со стопроцентной собственностью государства. Данные о структуре собственности известны не по всем ОАО. Из тех предприятий, по которым есть данные, в 76% доля государства составляет более 50%.

Как рассказал Ярослав Пригодич, «доля убыточных предприятий в Беларуси в последнее время сильно возросла. Если в 2010-2011 годах убыточные предприятия составляли 5% от всех ОАО, то в 2015 году убыточных ОАО стало 39%». Эксперт предположил, что такой рост убыточности может быть связан с сокращением экспорта в Россию.

В исследовании содержатся два кейса, которые иллюстрируют процессы, происходящие на белорусских предприятиях. Первый кейс посвящен крупнейшим белорусским ОАО, на каждом из которых работает более 10 тысяч человек. Это семь наиболее известных предприятий страны - МАЗ, МТЗ, «Нафтан», «Белшина», БМЗ, «Беларуськалий» и БелАЗ. В структуре занятости ОАО на эти 7 предприятий приходится более 11% численности работающих. Однако как показывает исследование, данные предприятия все меньше обеспечивают занятость: с 2014 по 2015 год общее падение численности работников семерки крупных ОАО превысило 5,6 тысяч человек.

Как рассказал Ярослав Пригодич, «наибольшее падение занятости произошло на МТЗ и «Белшине». В 2015 году численность работающих на каждом из них сократилась на 10% по сравнению с 2014 годом.

Количество работающих возросло только на двух из семи крупных ОАО – «Беларуськалии» и БМЗ. При этом «Беларуськалий» в этот период был прибыльным (37% в 2015 году) благодаря хорошей конъюнктуре на калийные удобрения на мировых рынках. А вот БМЗ наращивал количество работающих, несмотря на убыточность, которая достигла 16%».

Если рассматривать больший временной интервал, с 2010 по 2015 год, то за это время ухудшились показатели всех крупнейших открытых акционерных обществ. Численность работающих существенно уменьшилась на всех семи предприятиях, даже на «Беларуськалии» за пять лет количество работников уменьшилось на 10%.

Самое значительное сокращение персонала произошло на МАЗе – оно составило 30% в период с 2010 по 2015 год». Во многом это связано с финансовым состоянием предприятий. К примеру, МАЗ уже несколько лет терпит убытки, которые в 2014 году достигли 20%.

В исследовании также содержится кейс о поддержке предприятий деревообрабатывающей отрасли. В 2007 году был подписан указ президента о предоставлении этой отрасли субсидий, общая сумма которых составила 1 млрд долларов. Поддержку получили восемь открытых акционерных обществ деревообрабатывающей отрасли.

«Получатели субсидий были самыми большими по размеру, но при этом не были самыми прибыльными. Средняя численность работников ОАО, которые получили поддержку, составила 1773 человека, а на ОАО, которые поддержку не получили – 268 человек», - рассказал Ярослав Пригодич. Средний размер убытков в 2007 году на поддержанных ОАО был выше (2,2%), чем на неподдержанных (1,5%).

В 2010 году на поддержанных ОАО произошло кратковременное увеличение занятости, в основном за счет найма работников на предприятия «Гомельдрев» и «Витебскдрев». Однако впоследствии занятость на всех предприятиях деревообработки пошла на спад.

Получение субсидий также не привело к заметному росту прибыльности деревообрабатывающих предприятий.

Как рассказал Ярослав Пригодич, «в 2013 и 2014 годах все поддержанные ОАО имели прибыльность близкую к нулю, в 2015 году 7 предприятий из 8 имели прибыльность также близкую к точке безубыточности. Убытки восьмого предприятия, ОАО «Борисовдрев», составили 61%».

Таким образом, осмысленность субсидирования нерентабельных предприятий вызывает вопросы.