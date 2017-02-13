Видеофакт: На концерте Brutto гродненцы почтили память украинских воинов 4 13.02.2017, 17:27

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В воскресенье Сергей Михалок с группой выступил в Гродно в рамках большого тура по Беларуси.

Во время песни «Гарри», посвященной погибшим бойцам в зоне АТО в Украине, вся танцплощадка стала на колени, пишет nn.by.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, Brutto феерично выступили в гродненском Ледовом дворце. Перед концертом Виталий Гурков рассказал, что группа вернулась всерьез и надолго, а гастрольный тур по городам Беларуси только набирает свою сил.