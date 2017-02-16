Гомельчане: Зарплаты хватает только на хлеб 8 16.02.2017, 15:28

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В белорусские деревни возвращаются 90-е годы.

Журналисты «Белсата» продолжают посещать городки и деревни Беларуси, жители которых нередко остаются без средств к существованию. Среди них – агрогородок Довск и деревня Юдичи на Гомельщине. Когда-то шумные поселения стремительно пустеют.

Заброшенные предприятия, пункты отдыха и дома - все это, как говорят местные жители, - результат не радиоактивной, а хозяйственной катастрофы.

«Трудно, очень трудно. Раньше было много предприятий: кирпичный завод, хлебный завод, асфальтовый завод, две столовые», - вспоминает местный житель.

Теперь всего этого нет.

Возможности трудоустроиться здесь мизерные. Гомельская областная сельскохозяйственная опытная станция и экспериментальная база «Довск» в состоянии дать работу лишь нескольким из нескольких сотен жителей. Руководство предприятия с журналистами разговаривать отказывается.

«Я получаю за месяц Br 82.64», - рассказал журналистам мужчина. Такие зарплаты получают те, кто работает на опытной станции.

«Отдам сейчас долги, которые я набрал, а за что мне жить, не знаю. Хлеб с маслом есть не буду. Булку можно купить, но масло уже не купишь», - жалуется Геннадий Ханчук, работник опытной станции.

Другое место, но в том же Довском сельсовете - деревня Юдичи - местами напоминает городок-призрак.

Отсутствие работы здесь еще более болезненная проблема, чем в Довске.

Единственное место работа - ферма.

«Что там на ферме? 3-4 человека? Здесь есть желающие работать, но не берут. И зарплаты здесь только по 100 рублей. Кто за такие деньги здесь будет работать?» - возмущается жительница села Галина Багнанова.

А потому большинство трудоспособного населения в Довском сельсовете вынуждено ехать за хлебом в Россию. Похожая ситуация в большинстве белорусских местечек и деревень.

«Нужны реформы, нужно раскрепостить повсеместно общественную инициативу. А для этого нужно дать возможности людям. Власть этого боится. Она боится отпустить вожжи, которыми управляет страной. Но будущего в этом нет. Будущее за самостоятельным развитием регионов и инициативой людей», - уверен экономист Николай Новиков.

Пока же власти всех уровней такой проблемы не видят. По их мнению, каждый в Беларуси может найти (если захочет) достойный труд. А проблемы, такие, как в Довске и Юдичах, якобы выдумывают те, кто не хочет работать.