Геннадий Федынич: Власти «попали» с декретом о тунеядстве 2 17.02.2017, 16:20

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Необдуманное введение декрета разбудилo белорусов по всей стране.

Об этом сайту belaruspartisan.org заявил председатель профсоюза Радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич.

- Сегодня последний день сбора сбор подписей против декрета о «тунеядцах», сколько их удалось собрать профсоюзу РЭП?

- Вместе с электронным вариантом обращений (их около 23 тысяч) всего 45 тысяч подписей.

- Какие настроения у людей, которые подписываются за отмену этого декрета?

- Я вам скажу, что с декретом о тунеядстве власти «попали». Мы никогда не видели такого наплыва людей в нашем офисе. К нам записалось огромное количество волонтеров. Более половины всех подписей были собраны волонтерами. Люди категорически отказываются платить этот налог – всего 10% его добровольно заплатили, остальные отказываются это делать «хоть сажай, хоть стреляй». Этим вот необдуманным введением декрета №3 власти, власти не желая того, разбудили долгое время находящихся в спячке белорусов.

- Подписываются за отмену декрета о тунеядстве только люди, которые под него попадают или работающих он тоже не оставил равнодушным?

- У меня ощущение, что он никого не оставил равнодушным. К нам приходят, целые семьи, пенсионеры, бизнесмены. Вот приходит к нам, очевидно состоятельный человек, на хорошей машине, хорошо одет и подписывается за отмену этого декрета. Спрашиваем – почему, вы же работаете? Оказывается, он – бизнесмен, а жена у него сидит дома воспитывает детей. Я, говорит, столько налогов со своего бизнеса плачу, что бы жена сидела спокойно детьми занималась, а теперь еще и за это налог платить?! Так что декрет, в той или иной степени, задел огромное количество людей. Гораздо большее, чем официально насчитали «тунеядцами».

- Вы общаетесь с людьми, какие способы борьбы за отмену этого декрета они считают наиболее предпочтительными?

- По-разному. Кто-то считает, что надо писать в налоговую, кто-то идет судиться, кто-то просто собирается игнорировать и не платить, пускай даже придется отсидеть 15 суток, кто-то считает, что помогут только массовые акции протеста. Каждый сам решает. Но, главное – люди наконец поняли, что сама собой эта ситуация не рассосется и намерены активно действовать.

- Какие у вас ожидания от сегодняшнего Марша рассерженных белорусов? Много ли выйдет людей?

- Я уверен, что больше, чем на прошлые акции. Но сколько конкретно - сложно сказать. Все-таки есть факторы связанные и менталитетом нашим, и с боязнью штрафов, и с другими факторами. Но чего боятся штрафов? Штрафы дают организаторам, известным людям. Обычных людей не трогают. Ну и сколько можно бояться?! Будем бояться штрафов и сидеть дома – власти еще один налог введут, а потом второй, третий.

Я иллюзий особых не испытываю, что вот сегодня выйдет столько людей, что власти вынуждены будут отменить этот декрет. Сегодняшний марш только начальный шаг – если ничего не изменится, будем готовить новые акции и в Минске, и областных и районных центрах. Нужно работать и использовать все возможные средства, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию и отменить этот незаконный декрет.

- Как можно разрешить сложившуюся ситуацию?

- Лучшим вариантом было бы сесть за круглый стол с властью. Объяснить им, что декрет должен быть отменен. Не изменен, а отменен. Потому что он абсолютно нелепый и незаконный. Если вы хотите найти людей, которые живут не по средствам, то декрет для этого не нужен, для этого у вас есть соответствующие службы, которые у вас на прикорме. А над простыми людьми, за то что эти службы не выполняют свою работу, издеваться не надо.

Напомним, Марш рассерженных белорусов начнется сегодня, 17 февраля в 18.00 на Октябрьской площади Минска. В начале марша пройдет собрание, на котором будут приняты требования к власти и определены сроки их выполнения. Сам Марш пройдет по главному проспекту столицы к зданию министерства по налогам и сборам, где участники акции выразят отношение к налогу на «тунеядство» и примут решение о своих действиях, если власть не пойдет навстречу требованиям народа.