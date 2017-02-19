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Brutto выполнили обещание и встретились с Navi

  • 19.02.2017, 14:57
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Фото: kp.by

Сергей Михалок подарил участникам нынешнего «Евровидения» гитару гродненского мастера Андрея Кибиня.

В субботу 18 февраля на репетиционной точке Brutto состоялась встреча команды Сергея Михалка и группы Naviband. Михалок подарил участникам нынешнего "Евровидения" гитару гродненского мастера Андрея Кибиня.

"Мне гитара очень понравилась по звуку, я был очень удивлен, что у нас в Беларуси есть человек, который может производить инструменты мирового уровня", — говорит Артем Лукьяненко в беседе с euroradio.fm.

Navi угостили Brutto низкокалорийным хлебом с тыквенными семечками, который испекла мама Ксении Жук. Музыканты пили чай с тортами без сахара, на которых было написано Naviband и Brutto.

"Мы волновались, конечно, — вспоминает Артем Лукьяненко моменты встречи. — Михалок — такой, каким мы его представляли: сильный духом и физически. Он сказал, что ему очень понравилась наша песня, наш образ и то, что мы вообще делаем. Поэтому они решили нас поддержать".

Будет ли Артем играть на новой гитаре во время выступления на "Евровидении" в мае, говорить не берется. Мол, еще не известно, каким будет номер Naviband и нужна ли там будет гитара вообще. Но, говорит музыкант, с Brutto они договорились быть на связи и поддерживать друг друга при необходимости.

22 апреля Naviband дадут акустический концерт на сцене Дворца профсоюзов.

"Лирический и интимный, — объясняют музыканты. — Чтобы люди могли прийти, посидеть и послушать".

"Евровидение-2017" пройдет в мае в Киеве. Второй полуфинал, в котором выступят наши музыканты, состоится 11 мая.


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