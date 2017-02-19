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Бразилец Нивалдо подписал контракт с «Гомелем»

  • 19.02.2017, 19:59
Фото: fcgomel.by

Контракт с бразильским футболистом рассчитан на один год.

«Гомель» подписал контракт с бразильским полузащитником Нивалдо. Контракт рассчитан на 1 год, сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом футболиста был красноярский «Енисей». В 2016 году он провел за эту команду 12 матчей. С 2014 по 2016 год Нивалдо выступал за «Луч-Энергию» из Владивостока, забил 8 мячей в 59 играх.

Также в карьере 28-летнего полузащитника значатся: российская «Сибирь», казахстанский «Атырау», бразильские клубы «Алекрин» и «Бараунас».


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