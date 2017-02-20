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Дмитрий Дашкевич: Будем держать оборону в Куропатах

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  • 20.02.2017, 13:57
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Фото: svaboda.org

Активисты протестуют против строительства офисного центра в мемориальном комплексе.

На площадке строительства офисного центра в Куропатах - на месте расстрелов и захоронений жертв сталинских репрессий - активисты «Молодого фронта» во главе с Дмитрием Дашкевичем поставили палатку и обещают дежурить по примеру долгосрочной акции 2001-2002 годов, когда здесь строилась Минская кольцевая дорога.

Дашкевич рассказал журналистам «Радыё Свабода», что активисты будут стоять «до тех пор, пока не будет остановлена стройка».

«Насколько будут позволять наши силы, будем держать эту оборону, круглые сутки вахтовым методом», - сказал лидер «Молодого фронта».

Другие организации и движения пока не предлагали поддержки. Дашкевич объясняет это тем, что акция только началась. Но поддержку уже предлагают местные жители:

«Никто из местных жителей не поддерживает строительство. Люди очень возмущены. Мы со многими разговаривали, они говорят, что узнали о строительстве только тогда, когда спилили деревья и приехала техника ... Многие люди предлагают зайти, погреться, сейчас поят парней чаем из термосов. Есть поддержка, думаю, сотрудничество с жителями района будет».

Прямых конфликтов со строителями у активистов пока нет. Но акция препятствует стройке:

«Строители болтаются, то ходят – то строят. Мы становились под технику - она прекращала работу. Выхода здесь два: либо эта стройка будет закрыта окончательно, либо какими-то силовыми мерами будут зачищать все это. Но в любом случае, даже если сегодня снесут бульдозерами эту палатку, то завтра он будет восстановлена. Теми силами, которыми мы располагаем, мы будем продолжать начатую работу до конца», - cказал Дмитрий Дашекевич.


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