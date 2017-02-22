BBC: Беларусь будет впускать «граждан ДНР и ЛНР» выборочно 5 22.02.2017, 14:45

Жителей террористических «республик» будут впускать в зависимости от «жизненной ситуации».

Решение о допуске в Беларусь людей с документами «ДНР» и «ЛНР» будет приниматься в «индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации», заявили в МВД республики в ответ на запрос bbc.com.

«ДНР» и «ЛНР» являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами «ДНР» и «ЛНР», также являются недействительными на территории Республики Беларусь», - говорится в ответе на запрос bbc.com за подписью главы управления информации МВД Беларуси Константина Шалькевича.

В то же время, отмечает Шалькевич, большинство людей, приезжающих в Беларусь с такими документами, подпадают под президентский указ от августа 2014 года «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь».

Этот указ, как говорится на сайте посольства Белоруссии на Украине, был принят в связи с «устойчивой тенденцией увеличения граждан Украины, прибывающих в Республику Беларусь из Донецкой и Луганской областей». Он освобождает переселенцев от предоставления некоторых документов, необходимых для устройства в школу детей и получения пособий, если эти документы «не могут быть предоставлены по объективным причинам».

Таким образом, резюмирует Шалькевич, при въезде в Белоруссию с территории России людей с документами «ДНР» и «ЛНР» сначала проводится идентификация личности, а затем, «в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации», принимается решение о допуске на территорию страны.

В начале недели представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что правила въезда в Беларусь для людей с документами самопровозглашенных «республик» Донбасса не изменятся после официального признания этих документов Россией. «Если мы такого человека встретим у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, дающие право пересечения госграницы Республики Беларусь», - сказал Бычковский.

В среду президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль усиливает давление на Беларусь.

«Наученный опытом, советовал бы белорусам, как и странам Балтии, быть готовыми к любым сюрпризам со стороны Москвы», - сказал Порошенко.

В минувшую субботу президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республиках». В тексте указа отмечается, что меры, на которые пошла Москва, - временные и вводятся до «политического урегулирования» на востоке Украины.