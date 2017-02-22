БНК отправил Лукашенко требования рассерженных белорусов 22 22.02.2017, 18:47

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Фото: svaboda.org

На акции протеста 17 февраля были единогласно приняты требования к властям.

«Сегодня отправили одной персоне заказным письмом следующие документы», - сообщил в «Фейсбуке» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Лукашенко А. Г.

Согласно поручению и полномочиям, данным нам участниками Марша рассерженных белорусов, направляем для реагирования принятую ими резолюцию.

РЕЗОЛЮЦИЯ

участников Марша рассерженных белорусов

Мы, участники Марша рассерженных белорусов, решительно требуем от власти:

1. Отменить позорный Декрет №3 от 02.04.2015 «О предотвращении социального иждивенчества».

2. Остановить снижение реальных доходов населения, обворовывание пенсионеров, повышение пенсионного возраста, рост платы за коммунальные услуги.

3. Вернуть народу свободные, справедливые выборы.

Мы поручаем выбранным нами представителям довести эти требования к власти, начать с ней переговоры, наладить контроль за выполнением наших требований.

В случае, если в течение месяца, до 17 марта 2017 года власть не предпримет реальных шагов для выполнения воли народа, мы предпримем новые коллективные действия, подготовку которых поручаем нашим представителям.

Власть - народу!

Минск, 17 февраля 2017 г.

Афнагель Е. И.

Некляев В.П.

Северинец П. К.

Статкевич Н. В.

Федынич Г. Ф.»