Фирташ и тайны Кремля 6 Владимир Ивахненко, «Радио Свобода»

23.02.2017, 12:35

Дмитрий Фирташ

Что сулит Киеву и Москве выдача Соединенным Штатам украинского олигарха?

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ, находящийся в Австрии, может быть выдан властям США. Такое решение принял 21 февраля Высший земельный суд Вены. Американские власти обвиняют Фирташа во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения. У бизнесмена много активов на Украине, он также владеет «Интером» – одних из самых рейтинговых украинских телеканалов. Возможная выдача Фирташа – одна из главных тем обсуждения в политических кругах Киева в последние дни. Ведь этот олигарх, как утверждают СМИ, связан с Кремлем и влияет на украинскую политику.

Венский суд объявил решение о том, что Дмитрия Фирташа могут выдать правоохранительным органам США, которые уже три года ждут экстрадиции миллиардера по обвинению в подкупах и коррупции. По соответствующим статьям украинского олигарха могут посадить на 50 лет и отобрать все его активы. США заинтересовались его индийскими делами после того, как стало известно, что он пытался продавать титан компаниям из Чикаго. Вероятно, речь идет о крупнейшем потребителе этого металла – авиастроительной компании «Боинг».

Окончательное решение об экстрадиции гражданина Украины Фирташа должен принять министр юстиции Австрии. Сразу после оглашения вердикта Фирташа задержали в Вене на 96 часов по ордеру, выданному Испанией, где его обвиняют в отмывании денег, но, как и в 2014-м, когда бизнесмена впервые задержали в австрийской столице по требованию американских следователей, он может выйти на свободу под залог. Почти три года назад его отпустили под залог в 125 миллионов евро.

Дмитрий Фирташ сколотил свое состояние на посредничестве в поставках в Украину российского газа. И в украинской, и в зарубежной прессе были публикации о его связях с российской мафией, в частности с Семеном Могилевичем.

Фирташа называют одним из ключевых финансистов президентской кампании Виктора Януковича, с которым экс-президент поддерживал близкие контакты вплоть до своего бегства в Россию. Если все-таки Австрия выдаст Фирташа США, то американские власти узнают от него, считают в Киеве, многие политические и финансовые тайны Кремля. Его экстрадиция может иметь и крайне негативные последствия для украинских политиков, полагает глава комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак:

– Фирташ является носителем информации об украинской политике начиная с 90-х годов. Он может передать очень много интересной информации американцам. По большому счету, на сегодняшний день он – финансовый донор «Оппозиционного блока» в Верховной Раде, так называемой группы Левочкина – Бойко. Кардинально влиять на украинскую политику Фирташ не в состоянии, но имеет много информации, которая может повлиять на поведение наших политиков. Понимаете, Порошенко, Фирташ, Коломойский, Ахметов, Пинчук – это все люди одного круга. Они росли вместе как политики, как бизнесмены. Они, в принципе, получали свое состояние при одинаковых процедурах. Поэтому это люди одного круга и одной философии. Они связаны между собой как в бизнесе, так и в политике.

Дмитрий Фирташ – давний враг экс-премьера, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая в свое время также занималась газовым бизнесом. О возможных последствиях экстрадиции Фирташа в США для украинской политики рассуждает политолог Владимир Фесенко:

– Я не думаю, что будет какой-то немедленный и быстрый эффект. Влияние Фирташа на украинскую политику и так сократилось за последние три года в связи с утратой Януковичем власти, выпадением из власти его ближайших партнеров, я имею в виду Сергея Левочкина (экс-глава президентской администрации) и Юрия Бойко (бывший вице-премьер по вопросам топливно-энергетического комплекса и угольной промышленности). Да, конечно, у него были определенные контакты с нынешними мэром Киева Виталием Кличко и президентом Украины Петром Порошенко, но сейчас, например, когда Левочкин пошел на очевидный тактический, ситуативный союз с Тимошенко, думаю, что отношения с Порошенко совсем другие, чем раньше. Можно сказать, что Фирташу подконтрольна половина депутатов «Оппозиционного блока», но даже вся эта фракция фактически не влияет на решения парламента. Мне кажется, что наибольший инструмент влияния Фирташа – телеканал «Интер». И если говорить о последствиях, то конечно же, если Фирташа выдают США, то это может создать проблемы для его бизнеса и, соответственно, уменьшить финансовую подпитку его группы в «ОБ». Но главный риск для него связан именно с «Интером», поскольку экстрадиция и арест Фирташа могут спровоцировать борьбу за этот рейтинговый телеканал самых разных игроков, включая и тех, кто сейчас находится при власти.

– Согласно расследованию агентства Рейтер, до февраля 2011 года российский Газпромбанк открыл компаниям Фирташа кредитные линии на почти 12 миллиардов долларов. Можно ли утверждать, что в том числе и при помощи Фирташа российский президент Владимир Путин строил планы завоевать Украину экономическим путем?

– Если такие большие деньги были, то куда они пошли и на что? Нет никаких сомнений, что у Фирташа были связи с Кремлем. Известно, что российский олигарх заплатил в 2014-м залог за Фирташа, когда он был арестован в Австрии. У него была совместная компания с «Газпромом» – «РосУкрЭнерго». И нас, Украину, «обули» дважды в 2009-2010 годах, когда сначала якобы конфисковали газ у Фирташа, а потом отдали его Тимошенко (на тот момент премьер-министру Украины), вроде бы государству, а потом Украина вынуждена была заплатить за этот же газ еще дороже, который якобы незаконно забрали. Связи у Фирташа есть с Россией. Путин влиял на Украину, на украинскую экономику через «РосУкрЭнерго», но я бы воздерживался от оценок, что Фирташ – главный инструмент влияния. У этих людей был собственный интерес, эгоистический.

В 90-е годы Дмитрий Фирташ стартовал в бизнесе с поставок в Украину туркменского газа. В 2004 году он основал компанию «РосУкрЭнерго», которая несколько лет была посредником в поставках газа в Украину из России. Во времена президентства Януковича Фирташ приобрел контрольный пакет акций компании Inter Media Group, в которую, среди прочего, входит и телеканал «Интер». В этот же период олигарх стал и собственником трех украинских химических комбинатов в Горловке, Северодонецке и Черкассах. С 2004 года Фирташ владеет «Крымским титаном». У него немало активов и в нескольких странах ЕС. По разным данным, нынешнее состояние бизнесмена оценивается от 250 миллионов до 4 миллиардов долларов.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк убежден, что в Украине Дмитрий Фирташ отстаивает в том числе и экономические, и политические интересы России:

– Рано или поздно возмездие обязательно настигнет тех людей, которые десятилетиями грабили нашу страну, выводили из страны деньги вместе со всей бандой из Межигорья. Безусловно, учитывая активы Фирташа, украденные у Украины, он влияет на определенные политические процессы и на отдельных политиков. И речь идет не только о представителях «Оппозиционного блока». Этот олигарх продолжает финансировать разные политические проекты, которые занимаются информационными диверсиями и подрывной деятельностью внутри Украины. И в данном контексте можно вспомнить и антигосударственную политику «Интера».

– А что вы можете сказать о реальных связях Дмитрия Фирташа с Кремлем?

– Фирташ имеет достаточно серьезные активы внутри Украины, и у него есть средства для осуществления внутренних диверсий в нашей стране, покупки политиков, создания деструктивных информационных перформенсов. С помощью таких деятелей и олигархов, как Фирташ, Левочкин, Бойко, Путин пытается осуществить подрыв Украины изнутри в то время, когда он не может добиться своей цели военными действиями в Донбассе, – считает Зорян Шкиряк.

Владимир Ивахненко, «Радио Свобода»