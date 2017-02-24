Портников: Путин принимал решение об аннексии Крыма без согласования с высшим руководством РФ 1 24.02.2017, 8:25

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Виталий Портников

Первоначальный план оккупации полуострова больше походил на донбасский сценарий.

Решение об аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин принял с 22 на 23 февраля 2014 года, заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью радио "Крым.Реалии".

"У меня нет ни малейших сомнений, что решение об аннексии Крыма было принято с 22 по 23 февраля. Принято одним-единственным человеком – Владимиром Путиным – без практического согласования с представителями российского высшего руководства. Для подавляющего большинства этих людей решение Владимира Путина об аннексии Крыма было сюрпризом, и поэтому многим из них, решительным противникам такого решения, пришлось "переобуваться на ходу" и менять свое мнение о судьбе Крыма", – заявил журналист.

При этом Портников заявил, что такое внезапное решение Путина не означает, что события на полуострове не были тщательно подготовлены заранее.

"Они готовились с самого первого дня начала волнений в Украине, был реальный куратор этих волнений – помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, он занимался непосредственно Крымом, проводил целый ряд встреч с крымской так называемой элитой, руководством пророссийских сил", – резюмировал Портников.

Сурков и его окружение готовили акт о вторжении в Крым, уверен журналист. По его мнению, идеи о том, что Крым будет присоединен к РФ, раньше не существовало, а рассматривались такие варианты, как "очаг нестабильности" вроде ситуации на Донбассе, или непризнанный регион, вроде Абхазии или Южной Осетии.

20 февраля "экс-спикер законодательного собрания" Севастополя Алексей Чалый заявил, что в Севастополе к российской аннексии готовились еще в 2004–2005 годах – во время Оранжевой революции в Украине.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.