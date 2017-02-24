закрыть
24 февраля 2017, пятница, 12:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Портников: Путин принимал решение об аннексии Крыма без согласования с высшим руководством РФ

1
  • 24.02.2017, 8:25
  • 3,231
Виталий Портников

Первоначальный план оккупации полуострова больше походил на донбасский сценарий.

Решение об аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин принял с 22 на 23 февраля 2014 года, заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью радио "Крым.Реалии".

"У меня нет ни малейших сомнений, что решение об аннексии Крыма было принято с 22 по 23 февраля. Принято одним-единственным человеком – Владимиром Путиным – без практического согласования с представителями российского высшего руководства. Для подавляющего большинства этих людей решение Владимира Путина об аннексии Крыма было сюрпризом, и поэтому многим из них, решительным противникам такого решения, пришлось "переобуваться на ходу" и менять свое мнение о судьбе Крыма", – заявил журналист.

При этом Портников заявил, что такое внезапное решение Путина не означает, что события на полуострове не были тщательно подготовлены заранее.

"Они готовились с самого первого дня начала волнений в Украине, был реальный куратор этих волнений – помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, он занимался непосредственно Крымом, проводил целый ряд встреч с крымской так называемой элитой, руководством пророссийских сил", – резюмировал Портников.

Сурков и его окружение готовили акт о вторжении в Крым, уверен журналист. По его мнению, идеи о том, что Крым будет присоединен к РФ, раньше не существовало, а рассматривались такие варианты, как "очаг нестабильности" вроде ситуации на Донбассе, или непризнанный регион, вроде Абхазии или Южной Осетии.

20 февраля "экс-спикер законодательного собрания" Севастополя Алексей Чалый заявил, что в Севастополе к российской аннексии готовились еще в 2004–2005 годах – во время Оранжевой революции в Украине.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.


Мнение

Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию